Anuncia Alfaro su Retiro de la Política

Niega Ruptura con MC y Dante Delgado

Incongruente. Recalca su Desagrado por los Partidos Políticos, Pero Afirma que el o la Candidata de MC a la Gubernatura “va a surgir de un acuerdo entre nosotros”

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Al negar que haya ruptu­ra desde su parte con Movi­miento Ciudadano y su líder nacional Dante Delgado, el gobernador de Jalisco, Enri­que Alfaro Ramírez, confir­mó que al concluir su manda­to en la entidad se retirará de la política.

El viernes pasado el man­datario estatal anunció que no buscará la candidatura presi­dencial, y ayer en rueda de prensa reafirmó lo dicho al expresar que como no hubo una estrategia definida para el 2024 -a nivel nacional en MC- es que tomó la determinación de concluir su administración para después dedicarse a otra actividad.

“Me quedo aquí para ce­rrar a todo vapor y terminar bien mi gobierno. Después de eso me retiro de la políti­ca, porque luego todos están pensando que si yo hice esto pensando en el futuro y no sé cuántas cosas se han querido construir. Yo hice esto por una decisión personal. Después de haber alcanzado mi objetivo profesional como gobernador del estado, también creo que a los 50 años estoy en condicio­nes de iniciar una nueva eta­pa, un nuevo proyecto”.

Al manifestar su desagra­do por los partidos políticos (a los que ha utilizado en toda su carrera política) aseveró que no le va a disputar a Dan­te el control de Movimiento Ciudadano (MC), al reiterar que lo único que hizo -con el mensaje del viernes- fue de­mostrar que no está de acuer­do con las decisiones que los liderazgos han tomado a nivel nacional.

“¿Hay rompimiento con Dante? No, de mi parte no. Yo a Dante lo respeto, lo aprecio además y le estaré siempre agradecido por lo que él sig­nificó para la construcción de este movimiento en Jalisco. Pero yo no estoy de acuerdo con él en las decisiones que se han tomado en los últimos meses y no estoy de acuerdo en la idea de un diálogo simu­lado, yo no creo que se pueda hablar de diálogo cuando te sientas a platicar con alguien sin escucharlo”.

Con respecto al escenario local negó que estas diferen­cias vayan a afectar al partido de cara al siguiente proceso electoral. Expresó que hay unidad y una clara convicción de querer hacer lo mejor, por lo que negó que haya candi­datos entre grupos internos del partido y enfatizó que el candidato a la gubernatura surgirá del acuerdo colectivo.

“No hay división alguna. El candidato o la candidata va a surgir de un acuerdo entre nosotros. Vamos a ir con la mujer o el hombre que nos dé mejores condi­ciones para competir en el 2024. Así lo hicimos en el 2021, así lo hicimos en el 2018, así lo hemos hecho siempre, y siempre ha habi­do ruido, conjeturas, teorías de la ruptura y la confronta­ción, pero eso se puede re­solver haciendo política”.