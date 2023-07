“Puntos Limpios no Sirven de Nada”

La Superintendencia del Centro Histórico es Omisa

“Nadie se Quiere Hacer Responsable de Ésto que Está Causando Mucho Problema, por eso le Decimos al Presidente Municipal que se Ponga Atento”

Por Rafael Hernández Guízar

En una auténtica porque­ría se convirtieron los puntos limpios en el centro de Gua­dalajara.

En pleno paseo alcalde dentro del primer cuadro de esta ciudad capital, los conte­nedores de basura que fueron colocados por el ayuntamien­to tapatío están rebosando de desperdicios, algo que causa una pésima imagen para los clientes y turistas qué pasan por el sitio.

“Que se la lleven por fa­vor, eso es lo que les estamos pidiendo por favor, que ven­gan y nos ayuden porque aquí de pronto hay un montón de basura y casualmente nadie sabe de quien es ni quien la dejó, nadie se quiere hacer responsable de esto que está causando mucho problema, por eso le decimos al presi­dente municipal que se ponga atento a esto”, dijo la propie­taria de un negocio sobre el paseo alcalde.

Acudimos a la zona para escuchar las quejas de comer­ciantes y vecinos, quienes se dicen hartos de las problemá­ticas que causan los puntos limpios.

Lo peor del caso es que la superintendencia del centro histórico es omisa a sus pro­blemas.

“No, no sirven de nada, porque les decimos que hagan algo con esto pero mire, usted está viendo que ahí hay un montón de basura, entonces no hay peor ciego que el que no quiere ver y sí le queremos de­cir al presidente municipal que se pongan atentos porque aquí está la basura, no la estamos inventando nosotros”, agregó.

Así mismo notamos que hay problemas no solo con la recolección de basura en los puntos limpios, sino que se pueden apreciar bastantes botellas y basura que deja la gente a su paso.

Trasciende que no hay casi basureros en los cuales la gente pueda dejar sus des­perdicios o su basura que pro­duce algún alimento o bebida que estén consumiendo.

Lo anterior es de llamar mucho la atención luego que durante la administración del expresidente municipal y ex gobernador de Jalisco Jorge Aristóteles Sandoval se gastó una cantidad enorme de dine­ro en la contratación de una empresa para que colocara “basureras inteligentes”, unos botes de basura que según se había prometido, tenía la ca­pacidad de avisar a las auto­ridades a través de una señal que emitía el mismo basurero para que recogieran los botes cuando estaban llenos. Ya no existen.