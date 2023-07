Para Lemus su Prioridad es el “Hueso”

“Mi único objetivo es ser el candidato de MC al gobierno del estado”

En Puerto Vallarta Anuncia el Inicio de su Campaña por la Entidad los Fines de Semana y Días Festivos sin Dejar el Cargo de Alcalde

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Aunque dijo que esperará los tiempos planteados por el partido antes de pensar en pedir licencia a su cargo, el alcalde de Guadalajara, Pa­blo Lemus Navarro dijo que no tiene dudas de que él será el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Jalisco.

Entrevistado en Puerto Vallarta, el munícipe recor­dó que siempre ha dejado en claro su intención de ser el candidato del partido ya que es por lo que ha trabajado los últimos ocho años, sin embar­go, dijo que espera los tiem­pos marcados por el partido a nivel nacional, ya que no será hasta noviembre o diciembre cuando MC tenga delimitado por fin el candidato para la contienda electoral del 2024.

“Yo estaré esperando los tiempos que marque MC para entonces pedir licencia, según lo que se ha marcado en este momento, sería hasta octubre o noviembre de este año, por lo tanto hay mucha chamba por hacer en Guadalajara. Y lo segundo, mi único objetivo es ser el candidato de Movimiento Ciudadano al gobier­no del estado de Jalisco, no tengo diálogo ni interés de estar negociando con ningún otro partido político, soy 100 por ciento MC”.

Sin embargo, tampoco dejó de recalcar la importan­cia porque al interior del parti­do se haga un acuerdo político para encontrar la “situación de éxito” en la cual cada uno de los perfiles de MC, que tienen aspiraciones electorales, pue­dan contribuir a un proyecto en conjunto: “Es decir, quién competiría por el Senado de la República, por las diputa­ciones federales, por las loca­les, por los municipios. Creo muy importante que después de la reforma que se acaba de aprobar en el Congreso que las mujeres pueden tener un papel protagónico en las can­didaturas, en municipios, en distritos, en el Senado, porque sin duda alguna el futuro de la política está en las mujeres”.

Añadió que en próximos días comenzará a visitar otros municipios de Jalisco para dar a conocer lo que se ha he­cho en Guadalajara, aunque aseguró que lo hará los fines de semana y en días festivos. “Sin duda me siento prepara­do, me siento en un momento profesional muy importante con la experiencia necesaria para poder dirigir los destinos de este gran estado de Jalisco, y me manifiesto puesto y a la orden para empezar a traba­jar por Jalisco (…). No tengo dudas de que seré el próximo candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno del es­tado de Jalisco y el próximo gobernador”.

Pablo Lemus acudió este jueves a Puerto Vallarta, don­de encabezó la presentación de la playera y medalla con­memorativa de la Carrera del Siglo 10K, que se celebrará el domingo 13 de agosto en Guadalajara.

En conferencia de prensa invitó a las y los integrantes de corporaciones bomberiles, así como corredoras y corre­dores vallartenses y el resto de los municipios de la enti­dad, a sumarse a esta celebra­ción deportiva.

La Carrera del Siglo 10K se realiza con motivo del Centenario de la Fundación del Heroico Cuerpo de Bom­beros de Guadalajara, bus­cando reconocer la valentía y trabajo de las y los bomberos tapatíos.