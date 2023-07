Indigentes, Gran Problema en la Central Camionera Nueva

Denuncia de Comerciantes no es Atendida por el Gobierno

Por Rafael Hernández Guízar

Comerciantes de la Nue­va Central Camionera, en el municipio de San Pedro Tla­quepaque, se dijeron hartos de los indigentes.

Y es que una gran cantidad de personas viven en la calle en los alrededores de la ter­minal de autobuses, algo que ocasiona daños constantes en los negocios que se ubican en la zona cercana a este lugar, pues los indigentes usan la calle como baño.

“La verdad que sí huele muy mal y nosotros quere­mos que hagan algo las au­toridades porque ya estamos cansados de los problemas que ocasionan para los nego­cios. A cada rato tenemos que estar lavando y levantando excremento de la calle, eso no es algo que nosotros ten­gamos que estar soportando”, lamentó una de las comer­ciantes entrevistadas.

En repetidas ocasiones se ha hecho este tipo de denun­cia tanto a las autoridades de forma pública a través de me­dios de comunicación como Página 24, pero la respues­ta por parte del gobierno del estado y del ayuntamiento es nula.

“No hacen nada, sí lo he­mos denunciado, pero la ver­dad es que no vienen porque parece que ni a ellos les inte­resan, entonces no sabemos qué hacer porque a nosotros sí nos afectan. Además hay algunos que hasta son agre­sivos con la gente y por eso es que muchos no quieren ya ni pasar por aquí”, agregó la entrevistada.

Tanto por la carretera a Za­potlanejo, como por las calles que rodean la Nueva Central Camionera es lo mismo; es fácil poder apreciar una gran cantidad de indigentes que causan problemas constante­mente.

Comerciantes y usuarios de la terminal exigieron a las autoridades que haya respues­tas que acudan para poder ofrecerles una alternativa a los indigentes, pues no quie­ren ni siquiera los patrulleros intervenir cuando estos cau­san desmanes.