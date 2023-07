Urgen Aplicar Código Mariposa en Hospitales

Procesos de Duelo Aislados

Son Áreas Exclusivas que Permitan a las Mujeres un Duelo Respetado y Acompañamiento Digno Cuando se Enfrenten a la Pérdida de su Hijo Recién Nacido

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Con la finalidad de mejo­rar las políticas públicas de salud en la materia, ayer en el Congreso de Jalisco exper­tos, diputados, familiares y activistas dialogaron sobre la importancia de implementar en hospitales de la entidad el Código Mariposa.

Este código consiste en una serie de medidas para que los hospitales cuenten con áreas o salas exclusivas que permitan a las mujeres llevar a cabo un duelo respetado y acompañamiento digno -por parte del personal- cuando se enfrenten a la pérdida de su hijo recién nacido.

Al respecto, integrantes de la Secretaría de Salud Ja­lisco detallaron que alrededor de mil 500 atenciones son las que han proporcionado a mu­jeres por pérdida gestacional, procurando que el personal esté preparado para lo que tenga y no qué hacer en casos como estos.

“Estamos ideando un pro­tocolo de atención que se está nutriendo con lo que nos dicen de la maternidad Esperanza López Mateos, San Martín de las Flores, Cocula y el Hospital de Zoquipan. Este protocolo de atención nos dirá qué debemos de ha­cer, quién lo debe de hacer, y qué no debemos de hacer para no violentar y no transgredir más los derechos de la mamá, la familia y el bebé también”, expresó el coordinador del programa de salud Materna, de Servicios de Salud Jalisco, Carlos Bautista.

Este diálogo lo impulsó la diputada local Marcela Padi­lla de Anda (Movimiento Ciu­dadano), quien recordó que en el Congreso presentó una iniciativa para que quede en ley la aplicación del ‘Código Mariposa’ en los hospitales de la entidad.

Añadió que de aprobarse su propuesta, no solo se garantiza­ría la atención de la muerte fetal y perinatal integral, sino que se establecería la obligatoriedad de capacitar al sector salud con el objeto de que la atención sea justa y digna, ya que también existirían protocolos y manua­les de actuación.

“Es muy importante tener esta mesa de trabajo en donde escuchamos sus testimonios, darles voz. Por eso la impor­tancia de la iniciativa donde estamos reformando la Ley de Salud. No solamente es legislar, es hacer visible la voz de las familias que han perdido a un bebé”, refirió la emecista.

Georgina González, espe­cialista y activista, expresó por su parte que si bien en muchos hospitales aún se vive la falta de sensibilidad en este tipo de casos, Jalisco ha sido un ejemplo en la habilitación de salas mariposa, por lo que se debe seguir trabajando para que sean una realidad en todos los hospitales.

“Es muy difícil tener pro­cesos de duelo aislados y es importante que podamos en­tender que este tipo de due­los deja una gran secuela. No son muertes intrascendentes. Yo estoy orgullosa de Jalis­co porque fue el primer esta­do que nos escuchó, porque fueron muchos años de tocar puertas”, añadió.