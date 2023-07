Piden Incentivos Fiscales Para Aumentar la Donación de Alimentos

En Jalisco hay más de 2.6 Millones de Personas en Pobreza

“Que los Bancos de Alimentos en Jalisco Sean un Vehículo Para Hacer Llegar Alimento Digno a las Familias que Viven en Inseguridad Alimentaria”, Solicita el Director General del Banco de Alimentos de Guadalajara, Ricardo Romo

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Como parte de los traba­jos que se llevan a cabo en el Congreso de Jalisco para fortalecer la iniciativa de ley con la que se pretende garan­tizar el derecho humano a la alimentación, ayer se llevó a cabo un foro en la materia con especialistas, asociaciones ci­viles y diputados.

La iniciativa es impulsada por la fracción parlamentaria del PRI y durante el diálogo se enfatizó la importancia de generar políticas públicas para evitar el desperdicio de los alimentos y fomentar su donación como medidas ne­cesarias para reducir la pobre­za alimentaria.

Por ello, entre algunas de las propuestas que se dialoga­ron durante el foro destacaron la realización de acuerdos con productores agroalimentarios para beneficiar a quienes me­nos tienen, implementar polí­ticas presupuestales a fin de que se aprovechen las tonela­das al mes de alimento que se produce en el campo y que no se recupera, así como delimi­tar acciones que movilicen los alimentos a las familias más vulnerables.

En este sentido el director general del Banco de Alimen­tos de Guadalajara, Ricardo Romo, refirió que se necesita la aprobación de incentivos fiscales a las empresas o pro­ductores que donen alimen­tos, pues así se generaría to­davía una mejor cultura en la materia.

“Seguir fomentando la do­nación de alimentos en buen estado en las empresas de la industria alimenticia y con eso evitar el desperdicio. Que los bancos de alimentos en Jalis­co sean un vehículo para ha­cer llegar alimento digno a las familias que viven en insegu­ridad alimentaria”, expresó.

A decir del coordinador parlamentario del PRI e im­pulsor de la propuesta, el dipu­tado Hugo Contreras Zepeda, con la iniciativa se podrían re­gular los procedimientos para el cumplimiento del derecho a la alimentación nutritiva en el estado. Dijo que actuar en consecuencia es necesario ya que de acuerdo a cifras del CONEVAL, en estudios más recientes, se estima que en Ja­lisco hay más de 2.6 millones de personas en pobreza.

“Esta ley debe ser un ins­trumento que ayude a solucio­nar estos problemas. ¿Cómo es posible que haya un alto índice de personas que no tienen garantizado el dere­cho humano a la alimenta­ción pero sí hay producción? Es ver cómo incorporamos y cómo se aprovecha eso para que no se desperdicie nada. Es cómo darle orden a todo lo que el gobierno hace, porque las secretarías tienen recursos y tienen programas, pero no están planificados de manera transversal”.