La CEDHJ, “Tapadera” de Abusos del Gobierno de Alfaro

Callan Ante Operativos por Verificación Vehicular: Activistas

“Los Invitamos a que nos Acompañaran (a los Retenes Inconstitucionales) y nos Dijeron que no”

Por Rafael Hernández Guízar

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) es una calamidad y sólo sirve para tapar los abu­sos del gobierno de Enrique Alfaro Ramírez, sentenciaron ayer ambientalistas al mani­festarse en este organismo.Jaime David Aldrete Medina, presidente de la Coordina­dora Jalisciense de Asuntos Medioambientales, destacó ayer junto con otros ciudada­nos que la CEDHJ no les dio respuesta a sus peticiones, lo que consideraron un abuso de la administración estatal a cargo de Enrique Alfaro Ra­mírez, esto luego de que se han desarrollado operativos a manera de retenes en diver­sos puntos de la ciudad con el pretexto de la verificación vehicular, mismos que han servido para infraccionar a cientos de automovilistas.

“La comisionada no está haciendo su labor, y no sir­ve para nada la Comisión, es una institución más como lo puede ser cualquier otra, es un gasto burocrático excesivo e inútil, por lo cual los ciuda­danos como los que levantan la voz, vamos a seguir presio­nando y si no sirven, es mejor que desaparezcan”, dijo ayer Aldrete Medina en entrevista con Página 24.

Y es que el pasado 2 de junio, integrantes de esta coordinadora y ciudadanos en general interpusieron una queja en la CEDHJ en contra del gobierno del estado, con­cretamente por lo que consi­deran la violencia contra los derechos al libre tránsito, así como contra la seguridad ju­rídica y otras garantías indivi­duales que, a decir que los in­conformes, se violan con este tipo de retenes que, dicho sea de paso, son inconstituciona­les.

“Cuando ellos me dan la respuesta, sólo nos dijeron que la Policía Vial estaba para resguardar el orden público y para cuidarnos y proteger­nos, y que la verificación está sustentada en un marco legal jurídico que permite que se aplique, pero eso no fue lo que nosotros pedimos. Nos dijeron que teníamos que presentar otra vez la queja, aportando elementos de modo tiempo y lugar, y nosotros lo que le dijimos a la Comisión es que dejen de cuidar los intereses y a los amigos del señor gobernador, y sus in­tereses económicos, y que si quieren nos acompañes a uno de los retenes, porque actual­mente hay de tres a cuatro retenes diarios que violentan los artículos 11 y 16, nosotros los invitamos a que nos acom­pañaran y nos dijeron que no, nos dijeron que teníamos no­sotros que presentar otra vez la queja y poner lugar fecha y circunstancia, lo cual se nos hace una falta de respeto a los ciudadanos, porque se les está diciendo que ahí están violen­tando los derechos humanos y las garantías individuales, y si vamos y protestamos van a estar los policías estatales in­timidando y amenazando con detenernos”, explicó Aldrete Medina.

Y agregó: “Se enojan en la Comisión, pero nos vale ma­dre que se enojen porque ellos están en la obligación de ve­lar por nuestros derechos hu­manos, lo cual no está siendo ejercido, porque como ya dije y repito, la comisionada no está haciendo su trabajo”.

Es de señalar que el ar­tículo 16 de la Constitución Mexicana, deja en claro que ningún ciudadano puede ser molestado en su persona, pa­peles, propiedades, oposicio­nes, sino en virtud de manda­miento escrito, expedido por la autoridad competente que funde y motive la causa de su acción, lo cual quiere de­cir que para que una persona sea detenida en su andar, debe de mostrársele una orden en la que se indique específica­mente que va en contra de esa persona, así como los funda­mentos legales en los cuales se basan, pero también lo que se pretende encontrar. De no hacerlo es una violación a di­cho artículo constitucional.

Igualmente el artículo 11 de la carta magna, se refiere al libre tránsito, y esto se re­fiere en específico a que no se requiere de un salvoconducto para desplazarse de un sitio a otro. Basado en ambas consi­deraciones, los ambientalistas reclamaron a la CEDHJ sus omisiones para atender lo se­ñalado.

Debido a ello habrá nue­vas protestas, manifestacio­nes, y por supuesto, volve­rán a presentar la queja ante la Comisión esperando “que ahora sí se pongan a trabajar estos inútiles”, finalizó Jaime Aldrete.