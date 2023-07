Fétidos Olores Alejan a Clientes de San Juan de Dios

Ayuntamiento no Puede con Recolección de Basura

La Administración de Pablo Lemus se Escuda en las Fallas de la empresa CAABSA Eagle

Por Rafael Hernández Guízar

Locatarios del mercado San Juan de Dios protestaron de nuevo por las deficiencias del Ayuntamiento tapatío para la recolección de basura.

Los desperdicios en este mercado, el más grande de América Latina, y uno de los centros turísticos más impor­tantes de la capital jaliscien­se, luego de que por parte de la administración municipal a cargo de Pablo Lemus Na­varro se ha justificado que no hay capacidad para la recolec­ción de los desperdicios, pese a que se trata de una obliga­ción que el Ayuntamiento tie­ne para los gobernados.

“Los olores que se des­prenden de la basura son terri­bles, en este caso en el merca­do San Juan de Dios son unas tres toneladas de toneladas de basura que se generan por día, mire esto es casi pura basu­ra orgánica, eso genera muy malos olores”, dijo uno de los entrevistados.

“Con uno o dos días que no vayan a recoger la basu­ra, son muchas toneladas de basura a las que se juntan, de seis a nueve, y eso es algo que genera muchos problemas. En el Ayuntamiento argu­mentan que CAABSA no ha cumplido, pero la verdad que no podemos nosotros ir a re­clamarle a CAABSA, es a la autoridad a quien le tenemos que reclamar, en este caso a Pablo Lemus y a los regido­res, por eso nosotros hemos estado pidiendo a través de oficios que hagan lo que les toca, tiene que quedar en cla­ro que todos los legisladores están enterados de lo que pase en este mercado”.

De acuerdo con los lo­catarios desde hace algunos meses se ha agravado la pro­blemática por la mala reco­lección de basura por parte del Ayuntamiento tapatío.

Lo anterior les ha signi­ficado no solamente proble­mas en su funcionamiento, sino con la misma clientela, quien es debido a los fétidos olores, han dejado de acudir paulatinamente a realizar las compras debido a la mala imagen que esto ocasiona.

Según información del Ayuntamiento, al momento se cuenta con alrededor de cuatro mil 500 locatarios en el mercado Libertad, mejor conocido como San Juan de Dios, y se estima que son al­rededor de tres las toneladas de basura que se produce en la diario.