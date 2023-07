Legisladoras de MC, PRI y PAN le Fallan a las Mujeres

Aprueban Reforma Electoral de Paridad de Enrique Alfaro

No Estuvieron a la Altura ni Entendieron el Enorme Compromiso que Tenían con las Mujeres a las que Prometieron Representar

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Pese a las constantes crí­ticas de la oposición, quien señaló que con esto lo único que se hará será violentar los derechos políticos de las mu­jeres, ayer el pleno del Con­greso de Jalisco aprobó, con 26 votos a favor y 11 en con­tra, la iniciativa de reforma al Código Electoral en materia de paridad para candidaturas.

El aval de la mayoría lo die­ron diputados de Movimiento Ciudadano (MC), PAN y PRI -el Verde no estuvo presente durante la votación-, en tanto que los votos en contra se die­ron de legisladores de More­na, Futuro y Hagamos, quie­nes no perdieron oportunidad de subir a tribuna y rechazar la propuesta ya avalada, seña­lando que, entre otros aspec­tos, no consideró las demás iniciativas salvo la presentada el lunes de la semana pasada por el gobernador Enrique Al­faro Ramírez.

Con más de tres horas de debate y diversos posiciona­mientos, los diputados que votaron en contra aseguraron además que con lo aproba­do lo único que se hizo fue blindar a los municipios más poblados para que los parti­dos impulsen candidaturas de hombres y no de mujeres.

“Sabemos que la idea de esta reforma viene de la lógica machista que se encuentra ur­gida de repartirse el pastel del 2024, reduciendo a la medida de lo estrictamente indispen­sable la molestia de postular mujeres. Esta es una opción que implica un retroceso que reduce la posibilidad de go­bernar los municipios metro­politanos al mezclar munici­pios de 60 mil habitantes con otros de millón y medio”, ase­veró la diputada María Padilla (Morena), quien lamentó que con la reforma se reducirán espacios de representación en el Congreso, al quitar a las mujeres la primera posición de las listas de representación proporcional.

La reforma contempla la creación de un bloque con los 20 municipios más poblados de Jalisco, para después sub­dividir en varios sub bloques a fin de que cada partido ordene las listas por nivel de compe­titividad -qué tanta presencia o votación obtuvo cada parti­do en el proceso pasado- para determinar el orden en el que ponderarán las candidaturas entre hombres y mujeres. En cada sub bloque de cinco mu­nicipios, se postularán dos de un género y tres del otro.

En este sentido, la diputada de Futuro, Susana de la Rosa, reiteró que con esto no se ga­rantizará la postulación de las mujeres a los municipios más poblados; en tanto que la di­putada Claudia García Her­nández, de Morena, dijo que la propuesta es tramposa y va en contra de los lineamientos de paridad planteados en las elecciones pasadas.

Mara Robles, coordina­dora de Hagamos, advirtió que esta reforma regresiva no se quedará ahí ya que da­rán la pelea ante tribunales. Dijo que no es una iniciativa histórica y lamentó que no se hayan tomado en cuenta sus aportaciones y propuestas de modificación que hicieron.

Del lado contrario, dipu­tadas del PAN, Verde y MC se posicionaron a favor de la iniciativa, al asegurar que sí se alentará la inclusión de las mujeres en la candidatura. Incluso la diputada emecista Dolores López Jara enfatizó que la propuesta no fue im­puesta por el gobernador:

“Tenemos una reforma de avanzada que garantiza a las mujeres sus derechos políti­cos. No solamente vertical y horizontal, sino también esta­mos incorporando la paridad transversal. Esta reforma no viene del Ejecutivo del estado exclusivamente, en ella se re­cogieron voces de especialis­tas, se tuvo un foro, estuvimos tallando el lápiz y no de ahora, tenemos un año construyendo este camino”.