“El Gobierno de Zapopan es Ecocida”

Protestan Vecinos de El Mante por Tala de Árboles

Por Rafael Hernández Guízar

Vecinos de la colonia El Mante, en el municipio de Zapopan, salieron a protestar contra la tala de árboles que el ayuntamiento lleva a cabo en su comunidad.

Se trata de una obra de remodelación de la calle Fe­lipe Ángeles que va desde la avenida López Mateos hasta la calle Sinaloa, misma que ha contemplado el derribo de 33 árboles que los vecinos no están de acuerdo en que se quiten.

“Es para no quitar el dedo del renglón sobre la obra que está haciéndose en la colonia, es una obra donde hay un dictamen del derribo de todos los árboles de la calle Felipe Án­geles, en el dictamen aparecen 33, y estamos defendiendo 20 que quedan, están sobre la calle entre López y Constitu­ción”, dijo una de las vecinas quien pidió el anonimato por temor a represalias.

Y agregó: “La obra no fue socializada y sólo contemplan ampliar la calle para que entre el tráfico pesado”.

¿Es necesaria la obra?

-Para nosotros no, por­que no pasa tráfico pesado, no hay tráfico denso, es una calle que la van a usar como desvío de López Mateos, no es un beneficio para noso­tros, lo único que nos va a ayudar es que cambien las luminarias y que arreglen las banquetas.

-¿Y el alcalde Juan José Frangie qué dice al respecto?

-El mencionó en una nota después de que hicimos pú­blico esto que iba a parar las obras, y las obras han segui­do, ya excavaron más en el empedrado, ya quitaran la tu­bería, y el día viernes vinieron a quitar los árboles, pero nada más los podaron, pero como muchos vecinos reacciona­mos no lo hicieron, nosotros salimos a cuidar que solo fue­se una poda preventiva a los árboles, y ni siquiera fue un trabajo bien hecho porque no llevaban el equipo.

-¿No hay respuesta del al­calde a sus peticiones de sal­var los árboles?

-Nos dicen una cosa y las obras siguen; apenas va a ha­cerse una junta vecinal de una asociación que lleva un mes, pero lo que nosotros exigimos es que nos demuestren con un dictamen ambiental con bases del por qué deben de quitar un empedrado que protege man­tos acuíferos, por qué quitar árboles ya que en una obra paralela fueron otros trabaja­dores y salvaron todos los ár­boles, aquí parece que no hay una planeación adecuada.

Ayer por la mañana, al­rededor de las 10:20 horas, vecinos de la zona salieron a bloquear de manera inter­mitente la lateral del Anillo Periférico al cruce con la ca­lle Colima, en la colonia El Mante, desde donde exigie­ron al alcalde que no ignore sus peticiones.

Lanzaron consignas como: “El gobierno de Zapopan en ecocida”, “Alto a la tala por obras”, “Alto al ecocidio”, entre otras.

Asimismo, recalcaron que, con dictámenes ambientales, les demuestren la necesidad de derribar los árboles de la calle Felipe Ángeles, misma que se pretende según se dijo, para desahogar el tráfico de la tan congestionada avenida López Mateos, al sur de la ciudad.