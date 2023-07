Defienden iniciativa del gobernador

Por Elizabeth Ríos Chavarría

La reforma en materia de paridad que se pretende aprobar hoy martes, en sesión del Congreso de Jalisco, no solo atiende a lo propuesto por el gobernador Enrique Alfaro, sino a las demás iniciativas que fracciones parlamentarias presentaron, aseguró el coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), el diputado Gerardo Quirino Velázquez.

Ante las constantes críticas que se han ganado de la oposi­ción, que ha señalado que la propuesta que se aprobará será la presentada -hace días- por Alfaro Ramírez, el líder de emecis­tas en el legislativo defendió la iniciativa al asegurar que el dic­tamen que pasó a primera lectura ayer en sesión extraordinaria fue mejorada con todo lo que se trabajó en el Congreso.

“El dictamen que se votó en la comisión, más allá de la iniciativa del propio gobernador y de la que ya habíamos pre­sentado, es el que suma más elementos de las seis iniciati­vas presentadas. Lógicamente se tiene que buscar un punto de encuentro entre estas. Es la iniciativa presentada por los coordinadores, incluso Morena, las coordinaciones en don­de ponemos incluso el tema de competitividad. Se incluye la del gobernador, que incluye población y competitividad, y se incluyen elementos de las distintas iniciativas”, enfatizó Ve­lázquez Chávez.

Aseguró que la iniciativa que se pondrá a discusión posi­cionará a la vanguardia a Jalisco ante México y Latinoaméri­ca, ya que los cambios propuestos implican no solo bloques de municipios más poblados sino de alta competitividad, dán­dole así la oportunidad a que la paridad en verdad se garantice en las candidaturas.

“Incluye el elemento de competitividad y bloques de cin­co municipios. ¿Esto qué quiere decir? Que cada partido, en estos 20 municipios más poblados, tendrá que ordenarlos des­de el que más competitivo es hasta el menos, y luego hará subbloques de cinco municipios. Esto estrecha la posibilidad de que todos estemos con espacio. Con esta reforma garanti­zamos que por lo menos en cien por ciento haya más mujeres encabezando municipios, vamos a demostrarlo”.

Manifestó que el dictamen no fue producto de ninguna ocurrencia y expresó que han seguido todos los tiempos pro­cesales a fin de no dar pie a ninguna impugnación, por lo que se dijo confiado en que no será tumbada en tribunales como Morena ya advirtió.

“La oposición sale con ocurrencias no probadas, que quiere hacer bloques y que quiere hacer alternancias y plantear una se­rie de cosas que no han sido probadas, pues el último elemento que les queda es la impugnación. Nosotros estamos cuidando bien el procedimiento. ¿Cómo es posible que quieran impugnar una reforma sin precedentes en nuestro país?”.

La iniciativa de reforma al Código Electoral, en materia de paridad, pasó ayer en sesión extraordinaria a primera lec­tura, por lo que se espera que en el transcurso del día de hoy se suba al pleno para su final aprobación.