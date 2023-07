Rechazan Aspiraciones de Frangie Para Reelección

“Pero Claro que no, si no ha Hecho Nada”

“Yo Creo que ha sido de lo Peor que le ha Pasado a Zapopan, no hay Obra Pública que Haya Ayudado a la Gente, no hay Apoyos”, Truenan Zapopanos

Por Rafael Hernández Guízar

Ciudadanos rechazaron la posibilidad de que el alcalde de Zapopan Juan José Fran­gie, repita en el cargo.

Ante el anuncio que hizo el alcalde hace poco tiempo de que buscaría la reelección, ciudadanos dejaron en claro que no votarían por el para que repita en la presidencia municipal de Zapopan en las próximas elecciones.

“Pero claro que no, si no ha hecho nada, dice que tra­baja mucho, pues quisiera saber en donde, porque en Zapopan es claro que no”, indicó Karla Gómez, una de las ciudadanas entrevis­tadas.

Olutatco Fernández, otro de los entrevistados dijo:

“Yo creo que ha sido de lo peor que le ha pasado a Za­popan, no hay obra pública que haya ayudado a la gente, no hay apoyos, no ha hecho nada, y luego, puso ciclovías a lo estúpido, sin tomar en cuenta la opinión de la gen­te ¿Tú crees que alguien lo va a querer de nuevo? Puro negocio con esos cuates del Movimiento Ciudadano”.

En tres colonias en las que realizamos un sondeo, ciudadanos entrevistados di­jeron que no han visto mejo­ría en sus comunidades.

En tanto, aseguraron que hay muchas deficiencias en la ciudad, tales como la inse­guridad, la falta de cuidado a los espacios públicos, ade­más de la falta de apoyos a la ciudadanía.

En caso de que Juan José Frangie en verdad desee la reelección, deberá separarse del cargo para realizar cam­paña, sin embargo, debería contar con el aval del elec­torado.