Lemus Solapa a Ambulantes

Permite que “Líderes de Comerciantes” se Enriquezcan con el Cobro de Espacios Públicos

“Puro Favoritismo, Seguro Porque Ahí Está el Billete”, dicen Comerciantes Establecidos

Por Rafael Hernández Guízar

En el Ayuntamiento de Guadalajara hay favoritismo hacia determinados grupos de ambulantes, tronaron ayer co­merciantes establecidos.

Desde el gran cúmulo de ambulantes que permiten vender de forma ilegal en el Parque Revolución, hasta aquellos que se apoderaron de plazas públicas en pleno centro de la ciudad, todos es­tos cometen una violación al reglamento municipal de co­mercio en espacios abiertos.

Debido a esto, comercian­tes establecidos en la capital jalisciense aseguraron que es aberrante que Pablo Lemus Navarro se haya prestado a solapar este tipo de cosas.

“Puro favoritismo, segu­ro porque ahí está el billete, debería de ser parejo, todos debemos de pagar impuestos, pero están beneficiando a los líderes, esos son los que están saliendo beneficiados con los permisos que les están dando, y eso está mal, sino entonces para qué hay reglamentos, porque hacen lo que les da la gana, y no pueden pisotear los reglamentos y aplicarlos a su conveniencia”, indicó Jorge Salcedo, propietario de un negocio de ropa en la zona centro.

“A nosotros siempre nos están viniendo a revisar que si no nos salimos del negocio, que si tenemos la licencia a la vista, que si estamos pagando la licencia, nos están fregando siempre, y a los ambulantes no los molestan. Dónde está la congruencia, el respeto a la ley, porque la ley solo se aplica para unos y para otros no, para otros se hacen leyes especiales, parece”, agregó.

En los alrededores del Mercado Libertad mejor co­nocido como San Juan de Dios y la Plaza Tapatía, hay una gran cantidad de comer­ciantes que están violando lo establecido en el reglamen­to de comercio en espacios abiertos.

De acuerdo con los co­merciantes establecidos que entrevistó Página 24, el presidente municipal Pablo Lemus Navarro está permi­tiendo que algunos “líderes de comerciantes” se enriquezcan con el cobro de la explotación del espacio público.

Por ello, exigieron que de inmediato se tomen cartas en el asunto y que se abran lí­neas de investigación, y que en caso de que se encuentre que haya algunas personas que estén cobrando por la ex­plotación del uso del espacio público, sean consignadas ante las autoridades corres­pondientes, es decir, la Fis­calía General del Estado por la posible comisión de varios delitos.