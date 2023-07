Alza en Multas Solo es Para Recaudar más

Lemus Quiere Incrementar Infracciones por Tirar Basura en la Calle

“Ya hay Multas, ¿por qué no las Aplican? Pareciera que Solo Quieren Tener Excusa Para Recabar más Dinero”, Critican Tapatíos

Por Elizabeth Ríos Chavarría

En tanto se cumpla la ley con orden y sin violentar de­rechos humanos, ciudadanos vieron con buenos ojos la intención de autoridades de Guadalajara de incrementar multas en contra de quienes tiren basura en la calle. Sin embargo, también consideran que es solo una medida para recaudar más en la adminis­tración de Pablo Lemus, di­cen que basta con aplicar el actual reglamento.

El viernes pasado el al­calde tapatío, Pablo Lemus Navarro, dijo que considera presentar una iniciativa para incrementar las sanciones en la materia, ya que cada vez es más común ver bolsas de ba­sura acumuladas en las calles de la ciudad. Y en este senti­do, ciudadanos que platica­ron para Página 24 dieron a conocer sus impresiones en torno a esta posible nueva medida.

“No le veo lo malo la ver­dad, la ciudad es un cochinero porque la gente no entiende y le vale. Hace falta más cultura y si tienen que castigarlos por no entender, pues bien. Nos hace falta aprender, nada más eso sí, que la autoridad tam­poco se pase y quiera multar al por mayor, que haya san­ción pareja para todos”, con­sideró Patricia Aguilar Tello.

No faltaron los tapatíos que se mostraron inconfor­mes con esta medida, pues no dejaron de señalar estas acciones como una medida de recaudación más.

“No entiendo la lógica de esto. Nada más piensan en cómo subirle a todo lo que nos cobran. Claro que se debe castigar a quienes ensu­cian, pero piensa, pensemos en los que dejan su basura en una esquina o afuera de su casa para esperar a que por la mañana pase el camión. ¿También los van a multar? Muchos no pueden cazar al camión de basura y es la única manera que tienen de sacar sus desechos, y ahí no sería justo multarlos”, dijo en contraparte Ian Reyes.

“Es un tema de cultura y eso se aprende desde la casa, pero también que no quie­ran abusar, digo, hay mul­tas ahorita, ¿por qué no las aplican? Pareciera que solo quieren tener excusa para recabar más dinero. Te ase­guro que si aplicaran el re­glamento como está ahorita la gente entendería más, no es cosa de hacer más duras las multas, es cosa de apli­car lo que ya hay”, añadió Karen Torres Escalante.

“Si no hay respeto por la ciudad tampoco le veo el problema (a las sanciones). El único problema es que no sirve mucho esto de las mul­tas, porque no hay tanta gente para revisar y luego quienes multan se portan prepotentes. Puede estar complicado pero sí, que castiguen”, aportó Abraham Cruz.

Si bien algunos ciudada­nos manifestaron que puede ser bueno incrementar san­ciones, tampoco dejaron de señalar que se tiene que hacer conforme a la ley de parte de autoridades, sobre todo para que no se presenten casos de sobornos o chantajes que ter­minen por perjudicar más al ciudadano y sin mejorar en realidad el tema de la basura en la ciudad.

En la actualidad el Regla­mento de Justicia Cívica de Guadalajara establece multas que van de los 2 mil hasta los 207 mil pesos aproximada­mente, así como arrestos de 36 horas a quienes tiren basu­ra en la vía pública.

A decir de Lemus Navarro, podría ser en la próxima se­sión de cabildo que presente la iniciativa para aumentar las multas actuales, entre los que se podría encontrar clausura directa -sin apercibimiento de por medio- a los negocios que sean sorprendidos tirando ba­sura en la vía pública.