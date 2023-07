Piden mano dura contra uso de teléfonos al manejar

Por Rafael Hernández Guízar

Sanciones más severas para los conductores que utilizan el celular mientras manejan, fue la exigencia de ciudadanos entrevistados por Página 24.

Y es que según los entrevistados, así como una prue­ba rápida que hicimos durante 60 minutos en varias de las avenidas principales al poniente de la zona metropolitana de Guadalajara, al menos ocho de cada 10 conductores van revi­sando constantemente sus teléfonos celulares mientras están al volante.

“Aquí hay un montón de choques y muchos de esos son por alcances, es por puras tonterías, porque la gente va vien­do sus pinches celulares, y claro pues se distraen y terminan estacionándose encima de los carros que llevan adelante, a mí ya me pasó tres veces, y lo peor es que pues son afecta­ciones graves para uno cuando va manejando, porque en una de esas ocasiones que acaba de pasar hace menos de un mes, salí seriamente lesionado de las cervicales”, indicó Agustín Hernández, uno de los entrevistados.

“También a una compañera de la oficina le tocó en esa ocasión, y los dos anduvimos con el collarín por casi un mes, y pues claro me quedé sin carro, porque se tardaron mucho en el taller cuando lo estaban reparando, y no pasaron ni dos semanas cuando una señora otra vez me llegó por atrás y me pegó en el mismo lugar, y otra vez me quedé sin carro, y lo peor es que la gente va mandando mensajes de WhatsApp mientras maneja, esa es una irresponsabilidad, por eso debe­rían hasta de quitarles la licencia de conducir a esos pinches irresponsables”, dijo el entrevistado.

Aunque al momento el uso del teléfono celular está considerado como una falta grave dentro de la ley de mo­vilidad y seguridad vial del Estado de Jalisco, en los he­chos la ciudadanía lo sigue utilizando sin empacho alguno.Cabe señalar que pese a que se contemplan sanciones se­veras, incluso nosotros pudimos captar a dos elementos de la policía Vial que igualmente iban mandando mensajes mientras estaban conduciendo, lamentablemente no pudi­mos captarlos en fotografía.