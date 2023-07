Caos Vehicular Persiste en Mariano Otero

“En Horas Pico es una Locura”

El Problema es Mayor en el Tramo que va de la Avenida Adolfo López Mateos hasta Copérnico

Por Rafael Hernández Guízar

Un intenso caos vehicular se vive a diario por la avenida Mariano Otero en el munici­pio de Zapopan, automovi­listas, y vecinos en general, clamaron por ayuda a las au­toridades.

Desde los cruces con la avenida Adolfo López Ma­teos, hasta después de la ave­nida Copérnico, esta enorme avenida se convierte práctica­mente en un estacionamiento a las horas pico, es decir entre siete y nueve de la mañana, así como entre dos y cuatro de la tarde.

“Esto es una locura, yo por desgracia pues tengo que agarrar siempre la avenida porque vivo por aquí y no hay otra manera de llegar a mi casa, pero si es muy des­esperante que me he tardado más de media hora desde Ló­pez Mateos hasta Copérnico cuando no se hace ni cinco minutos con tráfico normal; si llueve olvídate, se pone peor porque se inunda aquí donde está la plaza de distrito La Perla”, señaló Juan Ramón Gómez, uno de los vecinos entrevistados.

Aunque hay carriles cen­trales y laterales en esta ave­nida, el tráfico es abrumador.Más aún se complica con las vueltas hacia la izquierda donde se tienen que hacer fi­las de hasta dos cuadras para poder aprovechar los menos de 10 segundos que duran las vueltas con flecha.

“Pasan apenas tres o cua­tro carros, y ya porque dura muy poco la vuelta con flecha aquí en la de Mariano Otero y Copérnico, y luego si le su­mas que la gente está metida en el celular, pues peor, eso es algo que también deberían de revisar, no sé si poniendo más agentes de vialidad o de qué manera, pero si hace fal­ta que en las horas pico allá quien ayude a agilizar el trá­fico, porque como digo pues es una locura”, agregó el en­trevistado.

Nosotros mismos dimos un recorrido a lo largo del tramo considerado como el más complicado en la zona tras recibir la denuncia de los ciudadanos en nuestra redacción.

Fuimos testigos de la problemática enorme que se enfrenta en este sitio por la gran cantidad de vehícu­los que circulan sobre todo de poniente a oriente por las mañanas, y por las tar­des, de oriente a poniente.Por ello los vecinos y comer­ciantes de la zona indicaron que es necesaria la presencia de la policía vial, esto con la intención de

hacer que haya fluidez en el tráfico vehicular, más aún en el presente temporal cuan­do las inundaciones causan estragos en la vialidad por la cantidad tan grande de agua que corre de poniente a orien­te durante las tormentas.