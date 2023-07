Banquetas, Peligro Latente en La Arboleda, de Zapopan

“A Nuestras Autoridades no les Interesa lo que Pueda Llegar a Suceder”

Por Rafael Hernández Guízar

Banquetas completamente destrozadas se observan en la colonia La Arboleda, en el municipio de Zapopan.

Enormes agujeros fueron denunciados a la redacción de Página 24 por calles como Altaír, Aurora Boreal, y Pto­lomeo. Aunque ya lo reporta­ron al Ayuntamiento nadie ha acudido a siquiera evaluar los daños.

“Sobre todo este es el que más nos preocupa, porque si usted se fija es un agujero muy grande y varias perso­nas se han caído, aquí pasan muchas personas porque hay muchos complejos de depar­tamentos en la zona, y cla­ro que muchos de ellos son adultos mayores, una caída pues como sabemos todos es mortal, fracturar la cadera o cualquier otro hueso y eso después de aceptar mucho en su salud, pero tristemen­te vemos que nuestras au­toridades no les interesa lo que pueda llegar a suceder”, lamentó Gustavo Cisneros, uno de los vecinos entrevis­tados.

Y agregó: “Lo que noso­tros vemos aquí es que urge que alguien del Ayuntamiento venga por favor a ver lo que está pasando, es muy impor­tante que hagan caso antes de qué vaya a ver una tragedia, porque ya se han caído adul­tos mayores y pues no es jus­to que estemos viviendo este tipo de cosas porque además hay que decirlo pues desgra­ciadamente parece que no les interesa”.

Por la calle Altair, pudi­mos constatar un enorme agu­jero que se encuentra justo en las afueras de un banco, en las cercanías de una escuela, y de centro de alta concentración poblacional como dos clíni­cas, laboratorios de análisis médicos, y varias torres de departamentos.

“Señor presidente muni­cipal, Juan José Frangie, por favor no nos ignore porque usted se comprometió a que iba a escuchar todas las per­sonas, mucho le hemos pe­dido que vengan a revisar el problema pero nadie nos hace caso, no queremos pensar que usted no le interesa lo que su­ceda en nuestra colonia”, fue el mensaje de este ciudadano entrevistado a su presidente municipal.

Aunque lo han reportado en varias ocasiones, la res­puesta ha sido una tremenda omisión por parte del Ayunta­miento de Zapopan.