Crece TikTok como Red Social Emergente en México

Registró un Crecimiento de 25% en los Últimos Años

Esta Plataforma Digital se Posiciona Como una Alternativa de Comunicación Durante los Próximos Comicios Electorales, Destacan Especialistas de la UdeG

Luego de la llegada de la pandemia del COVID-19, la plataforma digital TikTok co­bró relevancia entre usuarios de redes sociales, registran­do un crecimiento en nuestro país de hasta 25 por ciento en los últimos años, lo que la puede convertir en una herra­mienta de comunicación re­levante durante los próximos comicios electorales.

Además de que es pro­bable que esta plataforma se convierta en una de las más utilizadas como vía para la publicidad en redes sociales, junto con otras como YouTu­be y Facebook, consideró el doctor Igor Aguirre Gonzá­lez, profesor investigador del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales (DESMOS), del Centro Uni­versitario de Ciencias Socia­les y Humanidades (CUCSH) de la UdeG.

“El incremento de la publi­cidad política va a ser mayor en redes que en otros medios, por ejemplo, en medios im­presos o medios televisivos”, detalló en rueda de prensa para dar a conocer avances de las investigaciones en torno a redes sociales que hace el DESMOS.

Aguirre González men­cionó que en los últimos años el acceso a Internet ha creci­do: este 2022 está presente en 78.6 por ciento de la po­blación mexicana, en compa­ración con 2015, cuando sólo 57.4 por ciento de los mexica­nos tenían acceso a esta tec­nología.

“Por diversas razones esta plataforma en particular ad­quirió visibilidad durante este periodo y pudo ser por la faci­lidad del acceso, la naturaleza efímera y corta de los produc­tos; eso permitió que tuviera ese crecimiento importante, casi exponencial, en relación con otras plataformas”, men­cionó Aguirre González al re­ferirse a TikTok.

El doctor Omar Ramón López Carrillo, profesor del DESMOS, indicó que desde las redes sociales es posible conocer distintos movimien­tos sociales, lo que repercute en la percepción de los usua­rios y en sus opiniones políti­cas, por lo que consideró que desde la virtualidad es posible que se originen movilizacio­nes en el mundo real.

“Este determinismo tec­nológico ha tenido repercu­siones en la vida cotidiana, y esto nos pone a la mitad de todo, en esta vida sociodigital entre lo online y lo offline”, resaltó.

El doctor Paris González Aguirre, profesor del mismo departamento, expuso que desde redes sociales como TikTok o Instagram se pueden analizar temas como la pater­nidad.

“La información que reci­bimos a partir del uso de estas plataformas digitales incide en la forma en la que nosotros nos construimos”, mencionó.

Compartió que parte de sus investigaciones han girado en torno a conocer de qué mane­ra se reconocen las paternida­des en estas redes sociales y cómo se construyen éstas con base en lo que se consume o se conoce.

“Ante el ejercicio de nuestra paternidad se cons­truye una masculinidad muy particular, y esto tiene una relación con el uso de estas plataformas digitales porque el acceso a la información no es inocuo, no es que lo obser­vemos y no pase nada, este puede tener incidencia en la forma en la que alineamos nuestra propia subjetividad”, puntualizó.