Tras un año no Acaban Obra

Repavimentación en Paseos del Sol

“El Problema es muy Grande, Porque Para los que Tenemos un Negocio se nos Está Acabando Todo”

Por Rafael Hernández Guízar

Semanas han transcurrido ante el cierre de la avenida Felipe Rubalcaba en la colo­nia Paseos del Sol, en el mu­nicipio de Zapopan, y todavía no terminan la obra que tiene más de un año.

El añejo reclamo de los habitantes de la colonia, así como de la colonia El Colli Urbano, respecto a las pési­mas condiciones del pavi­mento en esta avenida que di­vide dichas comunidades, fue el motivo por el cual se cerró la circulación de dicha vía, y se inició con la reposición del concreto hidráulico; sin em­bargo, ha pasado un año des­de que la obra inició, y no se ha terminado.

“Pues ya vinieron ustedes hace dos semanas y vieron que no estaban trabajando, miren como están ahorita, otra vez nos vemos trabajado­res, y sigue cerrado, entonces es bien fácil, no hay peor cie­go que el que no quiere ver, y aquí parece que el presidente municipal es ciego, porque no se quiere enterar de los problemas que nos genera a nosotros tener una calle tan importante como ésta cerra­da“, dijo David Estrada, uno de los vecinos entrevistados por Página 24.

“La verdad es que el pro­blema es muy grande, porque para los que tenemos un ne­gocio se nos está acabando todo. Ya no sentimos lo duro sino lo tupido, y como le digo, el presidente municipal no ve, no oye, no hace nada, es el colmo que nos trate así, es claro que no le importa nada, y nosotros estamos muy molestos, de verdad muy mo­lestos de que sigan las cosas mal”, criticó el hombre.

Otro de los comerciantes fue más allá, y sentenció que de no haber respuesta, no du­darán en pasarse al lado de los informales, pues dijo que contra ellos nunca existen sanciones: “Si hay que pasar­se al lado oscuro, hacerse ambulantes es la respuesta en un lugar como Guadalajara y Za­popan, si no nada más vea us­ted y saques cuentas, ellos no le pagan nada a nadie y todo es ganancia, y los que si paga­mos impuestos estamos ahor­cados, entonces pues mejor dejamos de pagar una renta, dejamos de pagar impuestos, y nos hacemos ambulantes, total que si alguien dice algo se les da una mochada y se acabó”.

La problemática es bas­tante grande para los ha­bitantes y comerciantes de esta zona del municipio, en donde sus exigencias nunca son atendidas.