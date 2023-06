Reforma Electoral es una Jugada Política: Oposición

Alfaro Presenta Nueva Iniciativa y le Llueven Críticas

Vigilarán que la Propuesta del Gobernador no Reste Facultades al IEPCJ, que no Modifique la Lista de Diputaciones Plurinominales y que no se Creen Bloques Abstractos con los 10 Municipios más Poblados de Jalisco

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Ante los múltiples señala­mientos que se habían recibi­do de diversos sectores, por considerar que se violentaban derechos electorales de las mujeres, el lunes pasado el gobernador Enrique Alfaro anunció que presentarían otra iniciativa de reforma elec­toral en materia de paridad; políticas de diversos partidos cuestionaron al mandatario estatal por no querer dar re­conocimiento a quienes hi­cieron esto posible.

Diputadas locales, regido­ras, activistas y líderes sociales de diferentes partidos como Hagamos, Futuro, Morena y PRI se unieron nuevamente para señalar que si bien hay un mejor panorama ahora que se trabajará otra reforma elec­toral en materia de paridad, lo cierto es que no se deberá ba­jar la guardia a fin de vigilar el contenido de la misma.

Cabe recordar que luego del video del lunes pasado, ayer Alfaro Ramírez firmó -junto con diputadas de MC- la iniciativa que envió al Congreso de Jalisco para ga­rantizar la igualdad de géne­ro en los siguientes procesos electorales.

“El video fue algo lamen­table, principalmente porque fueron dos hombres dicién­donos la luz hacia dónde no­sotras podíamos participar o movernos, y creo que más bien hay que preocuparse, porque me parece que ese vi­deo del gobernador fue una respuesta por un cálculo polí­tico que está viendo, y no real­mente por convicción de que realmente las mujeres puedan estar en espacios de represen­tación importante”, expresó la diputada de Futuro, Susana de la Rosa.

La regidora de Morena en Guadalajara, Candelaria Ochoa, aseguró que el video del gobernador fue fruto de la lucha que todas ellas han dado desde sus espacios políticos, sobre todo porque en más de una ocasión fueron quie­nes alzaron la voz para decir que la primera iniciativa que se trabajaba -presentada en mayo pasado- no contempla­ba bloques poblacionales para garantizar la participación de las mujeres en las elecciones futuras.

En este sentido la vicepre­sidenta de Hagamos, Valeria Ávila, dijo que vigilarán en la nueva iniciativa del goberna­dor que no se resten facultades al IEPC, que no se modifique la lista de diputaciones pluri­nominales y que no se creen bloques abstractos con los 10 municipios más poblados de Jalisco para que no se gene­re confusión y las mujeres sí puedan gobernar estos.

“Lo que ayer (martes) pa­reciera un video que nos con­cede a todas, en realidad es un video que nos arrebata todo el reconocimiento de esa lucha que hemos llevado. Y esto no quiere decir que ya ganamos en realidad como se dice, hoy más bien venimos a decirles que se los dijimos claro, por­que las reglas que estaban po­niendo eran tramposas y les beneficiaban solo a las frac­ciones de los hombres que participan y gobiernan”.

Sofía García, regidora del PRI en Guadalajara, aseguró que no se puede hablar de democracia sin las mujeres y que estos aspectos de paridad no son dádivas pues se trata de sus derechos, los cuales tienen que ser progresivos.

“No hay que bajar la guar­dia porque será hasta el pleno, cuando hayamos votado, que efectivamente esta decisión haya sido tomada. Y efecti­vamente no queremos que se discuta una promesa de ini­ciativa, sino que se discutan las iniciativas que ya presen­tamos las diputadas para que haya paridad en todo, paridad real”, concluyó por su parte la diputada de Hagamos, Mara Robles.