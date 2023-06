Denuncian “Multas Fantasma” en Zapopan

La Cámara de Foto Infracción se Ubica en Avenida Guadalupe y Copérnico

“Dicen que nos pasamos el alto cuando no es así”, lamentan conductores afectados

Por Rafael Hernández Guízar

Una cámara de foto in­fracción ubicada sobre la ave­nida Guadalupe al cruce de la avenida Copérnico, en la colonia Plaza Guadalupe, en Zapopan, saca multas fantas­ma, denunciaron ciudadanos entrevistados.

Se trata de una cámara de foto infracción que multan a las personas que no respetan el alto del semáforo sobre dicha avenida en el sentido poniente a oriente; según los entrevistados, les han llegado a sus domicilios multas por supuestamente pasarse los al­tos, algo que simplemente no sucede.

“El problema es que cuan­do son este tipo de cámaras a las que están sacando las multas, pues puede pasar lo que ya nos ha sucedido, que dicen que nos pasamos el alto cuando no es así, y además esta cámara, te tomas la foto incluso si te pasas en la luz amarilla cuando se supone que es una preventiva y que está para que te frenes pero bueno si te pasas por que te agarra ya cerca del semáfo­ro no debería de pasar nada, pero a mí en lo personal si me ha tocado ya que me ponen la infracción“, dijo Francisco Ortega, uno de los entrevista­dos por página 24.

De acuerdo con este ciu­dadano muy molesto, han sido tres ocasiones en las que le han puesto las multas por presuntamente pasarse los al­tos, pero no sólo es esto, pues muy cercano a el punto mencionado, sobre el Anillo Peri­férico que se encuentra a unas cuadras, hay otra cámara de foto infracción que también es señalada como una tram­pa, ya que impone multas sin sentido.

“Ya me pasó también que venía pues la del Periférico y dijeron que me había pasado a una velocidad mayor a la in­dicada, eso también es men­tira y la verdad que está mal porque cuando son cámaras de foto infracción pues uno no sabe si están funcionan­do de manera adecuada por ejemplo, también a nosotros que nos asegura que se mide bien la velocidad, ese tipo de cosas yo las he impugnado, y si termina uno ganando, pero pues tiene que pagar aboga­do“, agregó.

Hay que señalar que de acuerdo con el derecho admi­nistrativo, todo acto adminis­trativo que viene viciado de origen, es nulo de fondo. Lo anterior quiere decir, que en caso de que se realice alguna infracción violando los proto­colos establecidos, dicha mul­ta es ilegal.

De esta manera una san­ción puede ser combatida en el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco, alegando diversos fundamentos y moti­vos, supuestos por los cuales la infracción no debería apli­carse; uno de los más impor­tantes para el caso de las cá­maras de foto infracción, es la incertidumbre que existe para el ciudadano respecto al me­canismo con el cual funciona en dicha cámara, para el caso de aquellas que son por exce­so de velocidad, es aplicable la duda para el ciudadano de tener certeza de que el dispo­sitivo que mide la rapidez con la que pasa un carro esté bien calibrado.

Asimismo hay que señalar que el hecho mismo de que se imponga la sanción de forma directa sin antes poder acu­dir ante un juez calificador que escuche el argumento del ciudadano para determinar si habrá uno sanción, así como el monto de esta, viola lo es­tipulado en el artículo 14 de la Constitución mexicana, re­lativo al derecho de audiencia y defensa.

Por eso si otros motivos todas las infracciones pueden ser combatidas mediante un juicio de nulidad en el Tribu­nal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.