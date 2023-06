Alfaro Usa a Mujeres Emecistas Para Presentar Reforma Electoral

En Video se Presenta Como el Mesías

Presumió que su Iniciativa es Única en el País, por lo que de ser Aprobada se Establecerá un Precedente que Será Ejemplo a Nivel Nacional

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Al expresar que se asegu­rará la presencia de candida­tas en las contiendas electo­rales de los municipios más poblados de la entidad, el go­bernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, firmó la ini­ciativa que envió al Congreso del Estado para garantizar la paridad en las futuras eleccio­nes.

Tal cual lo había adelanta­do el lunes pasado, ayer en un video que también difundió en sus redes sociales, y acom­pañado de diputadas locales de Movimiento Ciudadano (MC), el mandatario estatal presumió que su iniciativa no existe y es única en el país, por lo que de ser aprobada se establecerá un precedente que será ejemplo a nivel nacional.

“El mecanismo que es­tamos proponiendo es algo muy similar a lo que permitió que en esta legislatura el 65 por ciento de quien la forma sean mujeres y por eso esta­mos dando una muestra de congruencia, porque hablar, declarar, fijar posturas es muy sencillo, pero hacer que las cosas pasen no lo es tanto”.

La nueva iniciativa con­templa la adición del artículo 24 bis y reforma al 237 del Código Electoral de Jalisco para que, entre otras cosas, se incluya el llamado bloque poblacional y tres bloques de competitividad. En el primero se garantizará la postulación de mujeres en los 20 muni­cipios más poblados, por lo que estos serán ordenados de acuerdo a la competitividad de cada partido para luego di­vidirse en dos subloques de 10 municipios. Además, en cada subloque se deberá postular en los primeros cinco munici­pios a dos candidaturas de un mismo género.

A decir de la presidenta de la Comisión de Igualdad en el Congreso, la diputada Dolores López Jara, todo esto fue producto de escuchar y consultar las voces técnicas de expertos, con la finalidad de que las mujeres tengan un piso parejo y garantizar a las jaliscienses el derecho huma­no a la participación política: “Con esta iniciativa de avan­zada no solamente vamos a innovar en todo el país de que las mujeres no solo podemos gobernar los municipios más competitivos, sino también los más poblados. El chiste no es hacer grilla, el chiste es sentarnos a arrastrar el lápiz, trabajar y dar resultados”.

Caber recordar que la ini­ciativa que se trabajaba en el Congreso, desde mayo pasa­do e impulsada principalmen­te por MC, atentaba contra los derechos políticos electorales de las mujeres según diputa­dos de oposición, por dejar de lado los bloques poblaciona­les por los de competitividad, dando paso a que las mujeres fueran delegadas a candida­turas al interior del estado y no a los de municipios de la metrópoli.