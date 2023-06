En El Colli no Confían en la Policía de Zapopan

Tras Ataque a Balazos de Oficiales Contra Activistas

Los Elementos han Tenido Roces y Altercados con Habitantes de la Colonia; a Través de las Denominadas “Revisiones de Rutina” han Cometido Excesos, Denuncian Vecinos

Por Rafael Hernández Guízar

Habitantes de la comuni­dad de El Colli, en Zapopan, se dijeron desconfiados de la policía municipal tras las amenazas que recibiera un integrante del colectivo de búsqueda de desaparecidos el pasado fin de semana.

Y es que como lo publi­camos, este domingo un inte­grante de uno de estos colecti­vos tras realizar una búsqueda fue recibido a balazos por parte de policías municipales quienes presuntamente, le ha­brían amedrentado para que aceptar que había participado en una riña sin haberlo hecho, esto para justificar los balazos que le dirigieron los unifor­mados sin dar en el blanco, afortunadamente.

“Pues la verdad es que sí da desconfianza, porque vi­mos la noticia, y de hecho supimos que esto pasó y en­tonces nos preguntamos ¿en manos de quién estamos? Claro que es algo que lo pone a uno a pensar, y obviamen­te que te da miedo, porque de verdad que eso es el abuso de poder, claro que tampoco es que todos los policías sean malos, pero tampoco todos son buenos“, dijo uno de los ciudadanos entrevistados.

Otro de los entrevistados, quien también pidió el anoni­mato por temor a represalias, destacó queen esta comuni­dad los policías municipales han tenido en varias ocasio­nes roces y altercados con ha­bitantes de la colonia, ya que a través de las denominadas “revisiones de rutina“, han cometido ciertos excesos.

“A un sobrino mío lo de­tuvieron en la bicicleta y se la querían quitar, porque decían que la bicicleta era robado cuando no es cierto, esa bici­cleta es mía, yo la compré en el Coppel y sí tengo la factura. Me dio mucho coraje porque era un muchacho que no sa­bía mucho cómo defenderse, entonces los policías le empe­zaron a decir que tenía repor­te de robo, y que se lo iban a llevar detenido, y que tenía que darles un dinero, y así lo estuvieron hostigando hasta que le quitaron lo que traía en la cartera. Como eso, hemos sabido de algunos casos, la verdad es que nos da mucho coraje ese tipo de situaciones. Yo creo que debería de haber una revisión a fondo y a los que sean malos elementos darlos de baja, porque no tie­ne caso que sigan teniendo a elementos que hacen mal su trabajo”, dijo el entrevistado.

A esta situación, se agrega una noticia que también fue escandalosa para la policía municipal de Zapopan, el he­cho de que presuntos policías se hayan prestado para grabar un video de broma con un mal llamado Influencer.

La noticia se dio a cono­cer a través de un canal local de televisión, y por parte de la Comisaría de Zapopan, se prometió que habría una in­vestigación a fondo por parte del área de asuntos internos. Hasta el momento no hay re­sultados.