Presuntos Policías de Zapopan Participan en “Broma”

Fingen Arresto de un Hombre por Supuesto Robo

Ciudadanía se Dice Indignada por Prestarse Para Grabar un Video Para un mal Llamado Influencer

Por Rafael Hernández Guízar

Indignó a la ciudadanía que presuntos policías muni­cipales de Zapopan se hayan prestado para grabar un video de broma para un mal llama­do Influencer.

En los cruces de Acueduc­to y Periférico, dos presuntos policías de Zapopan habrían participado en la grabación de un video para un “genera­dor de contenido” que apare­ce en las redes sociales bajo el nombre de Manuel Rivera 11, mismo que pretendía ju­garle una broma a una perso­na fingiendo un arresto por un presunto autor que tenía reporte de robo.

“Son chingaderas, de por sí robos por todos lados y el montón de desaparecidos, la ciudad está hecha un desma­dre como para que anden ju­gando a grabar videos, ahora resulta que se ponen en renta los policías o qué”, dijo uno de los ciudadanos bastante in­dignados tras un sondeo reali­zado por este diario.

Otro de los entrevistados indicó que se trata de algo que debe investigarse a fondo, ya que de ser cierto que son poli­cías municipales de Zapopan, debería recaer sobre ellos un castigo ejemplar.

“Yo digo que se debe de investigar para ver qué es lo que está pasando, porque me parece que los policías recibe un sueldo por cuidar a la gen­te y no por andar grabando videos, a mí me parece que es muy importante que se tomen en serio su trabajo, nosotros les confiamos nuestra seguri­dad, y no está bien que anden haciendo este tipo de cosas, es ilógico, es indignante”, dijo el entrevistado.

De acuerdo con informa­ción publicada por un canal de televisión local, en Zapo­pan, la Comisaría General de Seguridad Pública aseguró que se investigan a través del área de asuntos internos esta situación.

En tanto cabe señalar que el rostro de los policías apa­recía cubierto así como los números económicos de las unidades, sin embargo, de acuerdo con información de la misma Comisaría, en caso de que se determine que en verdad se trata de elementos de dicha corporación, habría sanciones por prestarse a la grabación de dicho video.