Calor no da Tregua y Dejan sin Agua a Colonias de la ZMG

“No es Humano que nos Tengan así”

Habitantes Critican el Desdén y la Poca Empatía Mostrada por las Autoridades

Por Elizabeth Ríos Chavarría

De cara a las altas tem­peraturas que se han regis­trado las últimas semanas en la entidad, diversas colonias del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) han ba­tallado por la falta de agua; ciudadanos llamaron a las autoridades a resolver esto en cuanto antes.

En un sondeo realizado por Página 24, ciudadanos de municipios como Gua­dalajara, Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque platicaron de los problemas que han teni­do por días, a veces hasta por una semana, porque el agua no llega a sus casas y si lo hace viene sucia.

De acuerdo a los testimo­nios ciudadanos, la ambiva­lencia o ausencia del servicio de agua potable se ha registra­do en Mesa Colorada, Cami­chines, Los Arrayanes, Loma Bonita Ejidal, Chapultepec Country, Santa Ana Tepatit­lán, Ciudad Granja, Parques de la Victoria, 18 de Marzo, Independencia Oriente, San­ta Tere, Guadalajara Oriente, Jardines de San José, Oblatos, Prados de Pro­videncia y Solares, entre otras.

“Es bien latoso porque tienes que tantear cuándo te cae poquita agua para llenar todo lo que puedas. De tan poquita que llega y con baja presión, pues no sube al tinaco y tene­mos que llenar cubetas, tinas y todo lo que tengamos para aguantar porque luego no lle­ga por dos días”, expresó Raquel Villaseñor de Mesa Colorada.

“De repente se nos fue, yo creo que ya vamos fácil para una semana sin agua y muchos le están batallando porque se van a comprar garrafones, nosotros no tanto porque tenemos aljibe, pero ya es mucho para que no llegue el servicio. El municipio o las autoridades deberían ver que no es humano que nos tengan así, menos en tiempos de mucho calor”, consideró María Fer­nanda, de la colonia Oblatos.

“Va y viene, a veces la qui­tan a una hora y regresa a otra, pero viene con poca presión y muy sucia. Así nos arriesgan a que nos enfermemos porque con esa calidad de agua no podemos hacer nada. No te puedes bañar, no puedes lavar la ropa y los trastes, no puedes usarlo para la comida, o sea, estamos sin nada”, lamentó Lesly Silva, de Arcos de Gua­dalupe.

Aunque en algunos casos como Tonalá, autoridades municipales y del Siapa han anunciado que restablecerán el servicio en cuanto antes y que por mientras enviarán pi­pas con agua, lo cierto es que vecinos de otras colonias ma­nifestaron que ni comunica­ción les llega.

Por ello, no dejaron de lamentar el desdén y la poca empatía mostrada, ya que mientras en la metrópoli se siguen registrando tempera­turas históricas, muchos no tienen con qué hacer frente al calor que los aqueja