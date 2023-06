Libro de egresada de la UAG, entre los bestseller de Amazon

La Dra. Gabriela Charles Rodríguez es una profesio­nal de la salud, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), es ma­dre, amiga, maestra, modelo y concursante de cinco cer­támenes de Señora México Estatal, Nacional y ganadora en el 2021, en la competen­cia Internacional, y ahora es autora con su bestseller de Amazon, “El Arte de Curar las quemaduras”.

Especialista en Cirugía Plástica, Traumatóloga y Es­tética, realizó sus estudios como Especialista en Cirugía General en el Hospital Regio­nal “Dr Valentín Gómez Fa­rías”, llevó a cabo sus estudios como Especialista en Cirugía Plástica y Reconstructiva en la Universidad Central de Venezuela en Caracas, cursó estudios de Alta Especialidad de Traumatología y es miem­bro del Staff de Mundo Físico desde el 2017.

Lo anterior, y su amplia experiencia humana y de tra­bajo, le ha permitido crear un libro diferente, de hecho, es único, que trata un tema muy común, pero en el que se con­centran poco los doctores y especialistas.

Esto porque las quemadu­ras son daños muy comunes en la vida diaria, en especial en niños y los obreros dedica­dos a ciertas industrias, como la petroquímica.

El libro de 103 páginas, la egresada lo describe como un manual para el tratamiento de las quemaduras y un com­pendio de estrictos y concien­zudos procedimientos para todas las patológicas que pue­den originar estas lesiones.

“Así pues, es un instru­mento de prevención, orien­tación e instrucción no solo a los médicos, sino a cualquier persona que trate de cuidarse de estas lesiones. Lo desa­rrollé con diversos ejemplos, historias e ideas que he ido desarrollando a lo lago de mi carrera. También trato de eli­minar los mitos que existen sobre cómo tratar las heridas de quemaduras”, dijo.

“Renacer de las Cenizas” es parte del título de la obra que significa para la autora que todo ser humano que ha sufrido una quemadura pue­de recuperarse, no importa el daño que sufriera.

“El mayor placer es ser libre para compartir el cono­cimiento con humildad. Esto me motiva”, señaló.

Dicho libro puede encon­trarse en Amazon a un precio muy accesible y es usado por alumnos de escuelas de me­dicina para el estudio de le­siones en la piel, entre otras afectaciones.

En la lista de ventas, el libro tiene el lugar número 11 en Servicios Médicos de Emergencia (Tienda Kin­dle), lugar 19 en Seguridad y Primeros Auxilios (Tienda Kindle) y el 26 en Servicios Médicos de Emergencia (Libros).

Consejos para el cuidado personal

Como experta en estética, la reconstrucción y cuidado del ser humano, la doctora tiene ideas sólidas sobre la belleza, cómo se percibe y debería entenderse.

“La belleza no se trata sólo de un rostro, se trata de cuerpo, inteligencia, discipli­na y formación. Participo en certámenes porque deseo de­mostrarles a las mujeres que no importa cuánto se operen, cambien, se transformen, nunca serán bellas hasta que por dentro se sientan tranqui­las, en armonía y con metas claras en su vida y que logren lo que buscan conseguir”, apuntó.

La belleza es subjeti­va, explicó la Dra. Gabriela Charles, representa, significa o es diferente para cada per­sona. Todos somos diferentes, pero no importa lo agraciado que seamos, lo importante es lo que está dentro y si hay algo dentro de nosotros que no está bien, se notará por fuera. La gente que quizá no es agraciada por fuera, pero tienen una energía, luz que irradia, “ese algo” interior, los puede hacer muy bellos o atractivos.

“La belleza está siendo estandarizada actualmente, aún existen estereotipos de bellezas, pero cada día se nota que se establecen linea­mientos sobre la belleza, mu­chas mujeres deben adelgazar peligrosamente o transformar sus cuerpos para ser más exu­berantes, voluptuosas, irrea­les, de lo que son en realidad, para llegar a los estándares de influencers o bloggers, que por desgracia muchas care­cen de calidad moral, ética o profesional para estar en este punto y pasan esto a otros”, expuso.

Cada uno de nosotros de­beríamos aprender a aceptar nuestra belleza, aceptar que así fuimos diseñados, con una belleza, apuntó la UAG Alumni. Lo que hace la dife­rencia es encontrar esa fuerza que ayude a sacarla.

En su ejercicio profesional, señala que ella se niega a rea­lizar operaciones o cambios físicos que siente que no son adecuados para la persona que los pide, en el tema de estéti­ca, y cuando puede comparte los siguientes consejos para ser bellos:

Hazlo consciente: no puedes modificar nada si no conoces quién eres, a dónde vas y qué deseas.No te quedes en el pasa­do, aprende y sigue adelante.

Modificar conductas y fijar metas, no sueños, una vez que las tengas ve por ellas.

Sé constante y disciplinado, identifica tus áreas de oportuni­dad y conviértelas en tu fuerza.

Acéptate.

Conoce y ten buenos valo­res, acéptalos y hazlos parte de tu vida.

Egresada con valor UAG

Estos valores que la egre­sada compartió son parte de la formación que obtuvo en la UAG. Ella eligió su carre­ra, ya que buscaba poner sus talentos al servicio de las per­sonas y desde la secundaria perteneció al Sistema Educa­tivo de la UAG.

“La clave de todo lo que represento lo aprendí en la uni­versidad, lo viví en mi interna­do, un hecho me marcó. Duran­te mi internado una niña había caído en una olla enorme llena de agua ardiente, se quemó y vi cómo la atendían, la curaban, conservaban su estética y cuida­ban de ella y eso me inspiró a ayudar a otros, a que mis talen­tos podrían ser usados para ser cirujana plástica y traumatólo­ga”, rememoró.

Nacida en las Choapas, Ve­racruz, actualmente tiene dos hijos y desde hace más de 20 años apoya económicamente, así como con otros materiales, a la Casa Hogar María Teresa, un lugar para niñas de escasos recursos, y desde los 13 años ha ayudado a animales en si­tuación de calle, actualmente también comparte recursos para la asociación de protec­ción animal Milo, Rescatando Huellitas.

Su inspiración es simple­mente ayudar, convivir, no com­petir, colaborar y por ello invita a los estudiantes a que conozcan a las personas y que aprovechen todas las oportunidades que la vida les da. Staff/Página 24