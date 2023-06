Habitantes de Las Pintitas, sin Agua

Solo Tienen Acceso al Agua Potable Cada 15 Días por Unas Horas

Se ven Obligados a Comprar Pipas; Cada una les Cuesta Alrededor de mil Pesos

Por Rafael Hernández Guízar

Persiste la falta de agua potable en el municipio de El Salto, lamentaron habitantes de este lugar en entrevista para Página 24.

Ahora es en la comunidad de Las Pintitas, sitio en donde solamente logran llenar algu­nos botes del preciado líquido por las noches, pero durante todo el día la sequía azota a los habitantes, pero el proble­ma se agudiza aún más, una vez cada 15 días es cuando logran tener agua potable.

“Lo que pasa es que aquí en Las Pintitas no sale agua más que en la noche, y es cuando logró llenar a veces un tinaco o unos botes, y eso es todo lo que ha caído en 15 días, ese tinaco yo lo tengo que distribuir entre el baño y los trastes, andamos tenien­do que bañarnos en otro lado porque no nos ajusta el agua, y nosotros somos seis adultos y un niño, un bebé, y la ver­dad que no nos ajusta, como le digo nos tenemos que ir a bañar a otro lado porque el agua no cae”, indicó María de Jesús Paredes, una de las ve­cinas entrevistadas.

Y agregó: “Cada 15 días, usted cree apenas unas cuan­tas horas cada 15 días, la po­nes a la una de la mañana y la quitan a las ocho de la maña­na, es un hilo muy delgadito de agua que sale, yo tengo ya dos años viviendo aquí porque no hay de otra, pero mire, los vecinos van a la presidencia municipal a pedir agua, pero tienen que esperarse a que les toque, porque se supone que hay una lista, y mire yo la ver­dad estoy desesperada”.

La problemática los obliga a tener que comprar pipas de agua potable, y cada una de estas les cobra alrededor de mil pesos.

Desesperados por vivir en esta situación, de nuevo hicieron un llamado a su pre­sidente municipal Ricardo Santillán, al que reclamaron las promesas incumplidas de campaña, pues cuando este buscaba la presidencia, se comprometió con los habi­tantes de varias comunida­des a resolver el problema de la falta de agua.

“Mire, le pedimos que se ponga las pilas en esto del agua, porque está viendo cómo está el calor, y tam­bién lo de las enfermedades, nosotros en la casa ya vamos tres que nos enfermamos de diarrea con esta calor (sic), a veces no hay agua ni para bajarle al baño, tiene uno que andar pidiéndole de favor a otros que le dejen ir al baño en la otra casa, imagínese qué horrible es esto”.

El llamado fue el presiden­te municipal, al que reclama­ron fuertemente la sequía y falta de servicios en general que deben soportar en esa co­munidad.