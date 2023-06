Peribús “está cada vez peor”

Camiones Pasan Abarrotados Casi Todo el día; Estaciones van en Decadencia

“Me Gustaría Decirle al Gobernador que Venga y se Suba Para que vea lo que se Siente que le Estén Agarrando las Nalgas Todo el Tiempo, Porque él va muy a Toda Madre en su Camioneta con aire Acondicionado y con Chofer”, Truenan Usuarios

Por Rafael Hernández Guízar

Continúa el mal servicio en el transporte Peribús, se­gún usuarios entrevistados por Página 24.

Se trata del sistema de transporte articulado que re­corre por Anillo Periférico en la zona metropolitana de Guadalajara, y es que según los entrevistados, hay una gran demanda, que las auto­ridades se han mostrado inca­paces de poder solventar, los camiones pasan abarrotados casi todo el día, además de las estaciones que van en de­cadencia.

“Mire la verdad es que esto está cada vez peor, yo lo tengo que tomar todos los días, y es un triunfo poderme subir al camioncito ese, dia­rio va que parece carro sar­dina, con el montón de gente tocándote, es una cosa espan­tosa, a mí me gustaría decirle al gobernador que venga y se suba para que vea lo que se siente que le estén agarran­do las nalgas todo el tiempo, porque él va muy a toda ma­dre en su camioneta con aire acondicionado y con chofer, pero que se ponga la cami­seta del pueblo”, dijo uno de los usuarios muy molesto al ser entrevistado por este re­portero.

Pero fue más allá: “Lo peor del caso es para las se­ñoritas, a mí me ha tocado ver cómo andan unos cochinos re­plegándoseles todo el tiempo, y claro que da coraje porque uno tiene esposa, tiene hijas, y tiene hermanas, es una cosa de verdad que da mucho coraje, y que debería de estar siendo atendido, porque nada más di­cen que están al cuidado de las mujeres pero eso no es cierto, no les importa ni poquito, por­que si les importara entonces harían algo”.

Nosotros mismos fuimos testigos de lo complicado que es poder abordar este sis­tema de transporte, y es que indistintamente del horario en el cual se intente utilizar, los camiones pasan en verdad abarrotados de gente.

Por ello, la ciudadanía hizo un llamado exhaustivo al gobierno del Estado para que solucionen el conflicto, ya sea implementando alguna estrategia como poner vago­nes más grandes, o bien, con más camiones reduciendo así el tiempo entre una y otra de las unidades.