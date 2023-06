No Llegan Depósitos de Becas Benito Juárez, denuncian

Les Entregaron Tarjetas que no Funcionan

A Muchos no se les han Depositado Desde Inicios de año, Pese a Estar Inscritos en el Programa y ser Beneficiarios

Por Rafael Hernández Guízar

Tapatío se dijeron moles­tos por los problemas para recibir el recurso federal de las becas Benito Juárez.Se trata del apoyo que se en­trega a jóvenes estudiantes por parte del gobierno fede­ral, algo que ha molestado a muchos ante el conflicto que ha generado la falta de dinero en las tarjetas, es decir, que no llegan los depósitos según refirieron algunos de los en­trevistados por Página 24.

“Desde febrero me entre­garon una tarjeta, pero desde entonces no me ha llegado nada, no me han depositado, y mire yo vine a ver si me so­lucionaban algo, y no me han solucionado nada, yo llegué desde las 8:30 de la mañana y ya son casi las doce del día y no me han resuelto nada, ni la tarjeta ni el dinero. Me dije­ron que me tenía que esperar para ver si en agosto ya había algo para mí, que porque to­davía no estaba en físico mi tarjeta, cuando ya me dieron la tarjeta, la verdad es que no entiendo qué es lo que está pasando”, dijo Fátima, una de las entrevistadas.

El caso de ella es similar al de muchos otros a los que les entregaron una tarjeta que no funciona, a la que no se les ha depositado desde inicios de año, pese a estar inscritos en el programa y ser benefi­ciarios.

En el caso de otros jóve­nes entrevistados la situación es igualmente desesperante, puesto que no sólo no han te­nido respuesta del gobierno federal, sino que además al momento de llegar a identifi­carse como beneficiarios del programa, la respuesta sim­plemente es que no hay tarje­tas para ellos.

Por ello, a través de este diario hicieron un llamado al gobierno federal para que se aclare qué es lo que su­cede en torno al programa en el que deberían de estar recibiendo alrededor de tres mil 500 pesos como parte del beneficio que se entrega por las becas Benito Juárez promovidas por el presiden­te de la República Andrés Manuel López Obrador.