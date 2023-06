Tendederos Contra Deudores Alimentarios Violan Derechos Humanos

Especialista: Es un Delito que la Autoridad Solapa

“No se Puede Llevar al Escarnio, al Ridículo, al Juicio Social, a que Cualquier Persona Pueda Acabar con la Fama Pública de otra, eso es Algo que Incluso la CEDHJ debe de intervenir”

Por Rafael Hernández Guízar

Los denominados tendederos para exhibir a los deudores alimentarios son una violación a los derechos humanos que las autoridades están solapando, considero ayer un abogado especialista en la materia.

Gustavo Jiménez, abogado especialista en el área de los derechos humanos y el derecho familiar, considero que se trata de una medida de presión social para llevar al escarnio público a todos aquellos que incumplen con el pago de la pensión alimenticia, sin embargo destacó que esto constituye en sí mismo una violación a los derechos humanos, y un delito que la autoridad está permitiendo en aras de la “libertad de expresión“.

“Se trata de algo que no le corresponde a la gente estar exhibiendo, para eso hay mecanismos especiales, todas las personas que tienen que pagar una pensión alimenticia y si no lo hacen deben de ser llevadas ante la justicia para que se proceda conforme a derecho, pero no podemos estar exponiendo datos personales, datos sensibles como la misma imagen de la persona, porque en muchas ocasiones sabemos que se han hecho denuncias falsas, y aquí la autoridad debe de velar por los derechos de todos, independientemente de si se trata de una persona que debe pensión alimenticia o no, para eso, repito, hay mecanismos especiales como el embargo, la misma denuncia por abandono de familia, es decir, hay varias formas en las que se puede exigir a través de la legalidad que las cosas se cumplan, pero no se puede llevar al escarnio, al ridículo, al juicio social, a que cualquier persona pueda acabar con la fama pública de otra, eso es algo que incluso la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) debe de intervenir, puesto que acordémonos, que nadie puede hacer justicia por mano propia, y eso es algo que se está consintiendo por la autoridad, por este afán de querer hacerlo políticamente correcto”, dijo en entrevista con este reportero.

De acuerdo con el especialista, se debe evitar este tipo de actos, ya que en el futuro pueden llegar a ser objeto de daños y perjuicios que incluso pueden demandar la persona que sea señalada como deudor alimenticio.

Dijo también que las mismas reformas que se han hecho por parte de las autoridades, para integrar un padrón de deudores alimenticios, y negarle a estos la posibilidad de casarse, o tramitar una licencia de manejo, constituyen otra violación seria a los derechos humanos de la persona en cuestión.

“Ese es otro tema muy delicado, porque existe el libre desarrollo de la personalidad, y el derecho pro persona, y nada puede limitar el libre desarrollo de la personalidad, vuelvo a insistir, hay mecanismos especializados para exigir que una persona que sea deudora alimenticia pague lo que debe, pero no puede ser a través de aplicar la justicia por mano propia, son pequeñas acciones que de no tomarse en cuenta, nos pueden llevar a una aberrante situación”.

En los últimos meses la Ciudad Judicial ha sido el escenario para que integrantes de diversos colectivos, sobre todo feministas, acudan para señalar públicamente a presuntos deudores alimentarios.