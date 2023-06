Titular de Semadet Desdeña a Priístas

No hay Compromiso Para Defender a La Primavera

Jorge Israel García no Quiere Escuchar Propuestas Para Dotar de Mayor Presupuesto al Bosque, denuncian Integrantes del PRI Jalisco

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Integrantes del PRI Jalisco lamentaron el desdén que reci­bieron del titular de la Secreta­ría de Medio Ambiente y De­sarrollo Territorial (Semadet), Jorge Israel García Ochoa; se iban a reunir ayer para hablar sobre temas ambientales de la entidad, sin embargo, este nunca los atendió.

Hace unos días jóvenes del PRI acudieron a la Semadet a solicitar una cita con García Ochoa, para hablar sobre la estrategia que se implementa en favor del Bosque La Pri­mavera. A pesar de que se acordó que ayer los recibiría, tricolores acusaron que el ti­tular de la dependencia no se apareció y en su lugar mandó a subordinados.

“Nosotros en una de las cartas ya le habíamos solici­tado (al secretario de la Se­madet) que el presupuesto de La Primavera sea mayor, debido a la extensión territo­rial que tiene. También, soli­citábamos que la cooperación fuera obligatoria con los 125 municipios y no a discreción para el tema de las brigadas”, expresaron.

En rueda de prensa que dieron a las afueras de la Se­madet, tricolores menciona­ron que quienes los recibieron solo se dedicaron a darles da­tos con los que ellos mismos ya han trabajado, por lo que no dejaron de lamentar una vez más la falta de compromi­so de las autoridades estatales para con estos temas.

“Nosotros fuimos muy puntuales al decir que venía­mos por el diálogo, veníamos a querer ayudarlos en lo que nos pidieran y no hubo un diá­logo, porque nos dijeron que (el secretario) tuvo que aten­der una reunión de emergen­cia, pero esto es de emergen­cia. Nosotros, como siguiente paso, vamos a tener que lla­marlo a comparecer al Con­greso, porque si a nosotros no pudo atendernos, esperemos que por medio de nuestra ban­cada pueda comparecer ante el congreso”, señalaron.

En la visita que hicieron la semana pasada a la Semadet, jóvenes detallaron en su mo­mento la necesidad por cono­cer no solo la estrategia para con el Bosque de La Primave­ra, sino todos los programas medioambientales y el tra­bajo que realiza la secretaría de prevención y atención del cuidado del aire, por lo que tacharon como una falta de respeto que ayer otra vez no los recibieran.

“Es una total falta de res­peto hacia nosotros como ciu­dadanos jóvenes. No puede ser posible que vinimos, lo queremos abordar y nos dice que no tiene tiempo, le solici­tamos el tiempo durante casi un mes, nos da el tiempo y no asiste. Es una falta de respeto que no vamos a permitir”.