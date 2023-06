Denuncian Corrupción en el Juzgado Segundo de lo Familiar

Dilación en los Procesos y Parcialidad Para Tomar Determinaciones

Por Rafael Hernández Guízar

Dilación en los procesos y parcialidad para tomar las determinaciones, son parte de la manera como se traba­ja en el juzgado segundo de lo familiar, denunciaron ayer ciudadanos.

De acuerdo con varios ciudadanos que solicitaron ayuda a la redacción de Pá­gina 24, en este juzgado en materia familiar pertenecien­te a la ciudad judicial en el municipio de Zapopan, hay parcialidad para tomar deci­siones, es decir, que la justicia no es ciega, sino que adujeron que existen favoritismos hacia determinados personajes.

“Mire, no puedo decirle ahorita el nombre de la perso­na que es nuestra contrapar­te porque nosotros tenemos miedo porque son familiares de un político que fue senador y presidente municipal de Za­popan, y la verdad que hemos visto que han estado ayudán­dolos aun cuando no les asiste la razón, de hecho, están vio­lando se los debidos procesos, y eso es una ilegalidad muy grande que están cometiendo en este juzgado, qué lástima que pase así, pero más lástima que no se haga nada al respec­to”, denunció una ciudadana entrevista de ayer por este re­portero.

Por temor a represalias prefirió el anonimato, y exi­gió al magistrado presiden­te del Supremo Tribunal de Justicia en Jalisco, Daniel Espinosa, que hagan una re­visión exhaustiva a los pro­cesos que se llevan a cabo dentro de este juzgado, ya que existen sendas violacio­nes a derechos humanos, así como al debido proceso.

“Es muy preocupante que se estén llevando a cabo vio­laciones al debido proceso, eso nos deja en claro que no hay justicia, eso nos deja en claro que aquí es como siem­pre la ley del más influyente, o sea que no es parejo para to­dos, entonces si le queremos pedir al magistrado Daniel Espinosa que por favor ponga especial atención a lo que está sucediendo en los juzgados, concretamente en el juzgado segundo de lo familiar aquí en Ciudad judicial”.

Igualmente, trascendió la molestia generalizada por el largo tiempo que toma para resolverse los asuntos ante la justicia, debido presuntamen­te al gran cúmulo de trabajo que se vive en los juzgados en Jalisco, particularmente, en los de materia familiar ubica­dos en la Ciudad Judicial