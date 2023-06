Llenas, casas de empeño

Crisis Económica Pega en Zapopan y Tonalá

“Pues a Dejar la Tele y Unas Alhajas, una Cadena y dos Anillos, Porque no Sale, ya no la Hago, así me la Llevo Constantemente”

Por Rafael Hernández Guízar

A reventar están las casas de empeño en los munici­pios de Tonalá y Zapopan.

Como una medida al­ternativa, muchas personas acuden a las casas de empe­ño, una opción vuelta cos­tumbre que les permite al menos sacar los gastos del día.

“Pues a dejar la tele y unas alhajas, una cadena y dos anillos, porque no sale, ya no la hago, así me la lle­vo constantemente. Dejó a veces una o dos alhajas y luego las saco y así, es lo que hace uno, pues los bie­nes son para remediar los males, qué más nos queda”, indicó Carlos Alberto, un ciudadano entrevistado ayer en los alrededores del mer­cado Bola, en Zapopan.

“Uno viene pues porque no ajusta, y como le digo, yo de plano ya no la hago, me bajaron el trabajo y me están pagando menos por­que estábamos teniendo horas extras casi siempre y eso es lo que nos ayudaba, pero ahora que ya bajo, ya no ajusto”, lamentó.

Desde joyas y electrodo­mésticos, hasta herramien­tas y en algunos casos, la factura el carro, la ciudada­nía busca qué hacer para en­frentar la falta de dinero.

“Vine a ver que me pres­tan por el carro, cuanto pue­do tener porque no lo quiero vender, y aquí me prestan por el carro y le deja uno la factura, pero lo puede uno seguir usando, y pues es mi fuente de trabajo, pero me salió una urgencia”, indicó otro ciudadano entrevistado en el municipio de Tonalá.