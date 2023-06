“Nos Está Matando” Obra de Pavimentación

Tras 8 Meses de Trabajos, Comerciantes no ven Para Cuándo Terminen

El Ayuntamiento de Zapopan Ignora Peticiones de Afectados en El Colli Urbano

Por Rafael Hernández Guízar

Pasan los días y no termina el Ayuntamiento de Zapopan la obra de pavimentación de la avenida Felipe Ruvalcaba, en la colonia El Colli Urbano.

Llevan más de ocho meses trabajando en la terminación de apenas un kilómetro de pavimento, y no ha concluido el trabajo de obra, las afectaciones son grandes para los comercios locales.

“No está matando, porque muchos carros ya no pasan porque no se puede, está cerrado y entonces uno vive de los clientes, si no pasa la gente como le hacemos para poder vender, nadie nos ha ayudado en nada y nadie nos dice cuándo van a terminar”, dijo muy molesto el dueño de un local de comida.

Y es que por más que los vecinos y comerciantes de la zona han solicitado al ayuntamiento información para saber cuándo terminará la obra, la respuesta no llega.

“Pues al menos que nos dijeran cuando se va a terminar, porque yo me acabe mis ahorros, porque siguen cobrando la luz, el agua, la renta, los empleados y es puro gastar, nadie nos ayuda”, siguió el molesto ciudadano.

La obra era uno de los reclamos añejos tanto de los vecinos de la colonia El Colli como de los vecinos de Paseos del Sol, ya que esta avenida es la que divide a ambas comunidades.

Sin embargo, la petición concreta es para que se les diga la fecha en la que estará ya abierta en su totalidad la avenida desde el Anillo Periférico hasta la avenida Clouthier.