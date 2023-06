Calle Guillermo Prieto “es una cochinada”

Hay Bolsas de Basura por Doquier, Denuncian Vecinos de Tlaquepaque

Por Rafael Hernández Guízar

Un auténtico cochinero se vive por la calle Guillermo Prieto en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Bolsas y bolsas de basura hay por doquier, y pese a las peticiones de los vecinos para que el servicio de recolección se lleve los desperdicios no hace nada el ayuntamiento.

“Es una cochinada. Yo digo que deberían de venir ya a hacer algo porque no es justo vivir así, mire es bien complicado”, lamentó la señora Olga López, una de las entrevistadas.

“También es que la gente es muy cochina porque la basura no llega sola, está aquí porque todo mundo la saca de su casa porque no son capaces de tenerla adentro, pero lo que pasa también es que el camión de la basura no pasa con la regularidad que debería de estar pasando, por eso pues a ver si nos echan la mano por favor porque le repito es muy desagradable esto”, siguió la molesta mujer.

Bolsas con basura apiladas en las esquinas, y una gran cantidad de basura se aprecian también entre los barrotes de las alcantarillas y bocas de tormenta.

El llamado fue primero al ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque para que regularicen el servicio de recolección de basura, así como para que la Policía Municipal tenga cero tolerancia contra aquellos que dejan sus residuos y desperdicios en la vía pública.

Pero también clamaron por ayuda al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), pues de acuerdo con los vecinos no se han realizado los servicios de desazolve en las alcantarillas que están abarrotadas de bolsas de basura.