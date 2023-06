Sufren tres meses de afectaciones por obra inconclusa

En la Colonia Quinta Velarde se Quedan sin Agua por Repavimentación

Por Rafael Hernández Guízar

Ya se cumplieron tres meses y el Ayuntamiento de Guadalajara no termina las obras de pavimentación que se desarrollan por la calle Río Balsas al cruce con la calle Río Nilo, en la colonia Quin­ta Velarde.

Y es que ha traído conse­cuencias seriamente negativas para muchos de los vecinos, quienes se quedan constan­temente sin servicio de agua potable los fines de semana, algo que por desgracia parece no tener una fecha cierta para terminar.

“Como que no tienen para cuándo terminar estos, y la verdad que es muy molesto porque se interrumpe el tráfi­co y también, pues a veces el fin de semana el problema es que no hay agua, no sabemos si es por esto de la obra, o a qué se debe, pero ni los del Ayuntamiento ni los del Siapa dan respuesta, así que quere­mos a través de ustedes pues pedir de la manera más atenta que ya nos den una fecha para que esto se acabe”, criticó una de las vecinas entrevistadas.

Es desesperante para quie­nes habitan este sitio que ni el Ayuntamiento ni el Sistema Intermunicipal de los Servi­cios de Agua Potable y Alcan­tarillado (Siapa) dan respuesta a una necesidad tan básica.

Para los vecinos de la zona es gratificante saber que al fin la calle estará en buenas condi­ciones, eso lo catalogan como algo positivo, sin embargo, es como siempre la duración de las obras, acompañado de la falta de información y socia­lización del Ayuntamiento, lo que causa problemas e incer­tidumbre.

Por ello, el llamado ur­gente fue a la Dirección de Obras Públicas del Ayunta­miento tapatío para que se dé un acercamiento con los vecinos, primero para que se les informe que pasará en torno a la obra, y cuando es­tará terminada, también para saber a qué se deben los cor­tes del servicio de agua po­table en algunos tramos de la calle Río Balsas.