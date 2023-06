Municipios no Cumplen con Regulaciones Para Cableado

Congreso les Exige Aplicar las Reformas Actuales al Código Urbano

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Ante los problemas que aún se presentan sin que has­ta el momento se vea mucha actuación por parte de los municipios en consecuencia, diputados de Movimiento Ciudadano (MC) buscan lla­mar a los 125 ayuntamien­tos de Jalisco a aplicar las reformas actuales al Código Urbano en aras de regular el cableado aéreo y en desuso en la ciudad.

En sesión de pleno la dipu­tada Priscilla Franco presentó un acuerdo legislativo con el cual pide a los ayuntamientos apegarse a lo que ya está en ley desde el pasado 14 de marzo, en aras de evitar accidentes como el que se registró hace unos días en Tonalá, en donde desaforadamente un menor de 7 años falleció víctima de ca­bleado suelto.

“Se aprobaron reformas referentes al exceso de ca­bleado aéreo en estado de abandono porque sigue ge­nerando riesgo entre la po­blación. Lo hemos dicho antes, no solo representa una fuente de contaminación vi­sual y deterioro de la imagen urbana, también debe alertar­nos de los múltiples acciden­tes graves que ha generado. Desafortunadamente, en las condiciones que se encuen­tran los miles de metros de cables en nuestras calles el riesgo continúa latente, por­que en cualquier momento se pueden presentar nuevos ac­cidentes y nuevas tragedias”.

Pugnó por no quedarse apáticos como legisladores, sobre todo porque ya apro­baron reformas en la materia con las cuales se les da ma­yores facultades a los muni­cipios no solo de hacer que las empresas encargadas re­tiren todo su cableado en desuso, sino para sancionar a aquellos quienes no acaten lo que ya está regulado por ley. En este sentido, la emecista no dejó de recordar que las refor­mas aprobadas contemplan, entre otras cosas, responsabi­lidad directa para propietarios y concesionarios omisos en el mantenimiento o retiro de ins­talaciones deterioradas o peli­grosas; inspecciones por par­te de los municipios a fin de constatar que se cumple con el retiro de cableado inservible; así como obligaciones a par­ticulares que desarrollen obras civiles en telecomunicaciones, en aras de que se apeguen a los reglamentos de imagen ur­bana, protección civil y medio ambiente.

“Consideramos funda­mental solicitar a los ayunta­mientos que comiencen a rea­lizar las acciones necesarias para dar cabal cumplimiento a la ley, para que con ello nuestra entidad comience a generar, de manera ordenada y escalonada con las empre­sas de telecomunicaciones, la transición del cableado aéreo por el soterrado, y de mane­ra inmediata con el retiro de todos aquellos cables que re­presenten un riesgo para las personas, así como para sus bienes”, concluyó.