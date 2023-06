Tlaquepaque Piden Tomar Precauciones por ola de Calor

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Debido a las altas temperaturas que se han registrado los últimos días en el Área Metro­politana de Guadalajara (AMG), autoridades del gobierno de Tlaquepaque llamaron a la ciudadanía a tomar precauciones para evitar los famosos golpes de calor.

Irma Yolanda Reynoso Mercado, coordi­nadora de Salud Pública, emitió una serie de recomendaciones a los tlaquepaquenses para que no sufran episodios de insolación o que­maduras solares durante esta temporada, por lo que sugirió evitar la exposición directa y prolongada a los rayos solares en un horario de 11:00 a 15:00horas, que es cuando más se intensifica el calor.

“Es muy importante que nos cuidemos ya que se pronostica que las temperaturas van a continuar muy elevadas, entonces, se reco­mienda a la ciudadanía a no ponerse, en lo posible, tanto al sol. Hay que utilizar ropa cómoda y de preferencia no usar colores os­curos. Hay que ingerir agua, debemos tomar entre 6 y 8 vasos promedio de agua o dos litros aunque no tengamos sed”.

Recomendó además consumir alimentos frescos, frutas y verduras, así como evitar realizar actividades físicas al aire libre y bajo el sol, sin dejar de lado el uso del protector solar, gorras, sombreros y permanecer en lu­gares frescos y ventilados.

“No hay que exponer a nuestros adultos mayores y a nuestros niños, a dejarlos en vehículos, porque esto generalmente nos ha ocasionado algunas situaciones especiales. Y pues cuidarnos en lo más posible para no sufrir un golpe de calor”, añadió

Recordó que los síntomas frecuentes de un golpe de calor son el aumento de la tem­peratura corporal, deshidratación, piel ca­liente, sudoración excesiva, dolor de cabeza y debilidad, por lo que se deberá acudir a uno de los centros de salud más cercanos para re­cibir la atención médica necesaria.

En este sentido, tampoco dejó de mencio­nar que para cualquier emergencia durante la temporada se puede acudir a la Cruz Verde Marcos Montero, la cual se ubica en la calle Marco Montero Ruiz 959, en la zona centro de Tlaquepaque.

Para el país se pronosticó una nueva ola de calor por lo que en los siguientes días se van a registrar temperaturas altas. Para el caso de la metrópoli, ayer el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) informó que se registró un nuevo récord histórico de temperatura para junio con 37.9 grados en la estación de la zona Minerva.