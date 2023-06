Secretaría de Transporte no Puede Poner Orden en la Ruta 616

“No Hacen Nada por Solucionar el Problema”, Critican Usuarios

“Ya se les ha Dicho (el Problema), Nomás no Hacen Nada, Estaría Bueno que se Pusieran a Trabajar”

Por Rafael Hernández Guízar

Usuarios de la ruta 616 en la Zona Metropolitana de Guadalajara denunciaron de nueva cuenta el pésimo ser­vicio que ofrece este trans­porte.

En repetidas ocasiones se ha denunciado esta situación a la redacción de Página 24, pero la Secretaría de Trans­porte del gobierno de Jalisco ha sido omisa en poner algún tipo de solución.

“Mire ya tengo casi dos horas esperando aquí el ca­mión y no llega, y la verdad que no es la primera vez que pasa. Nosotros ya les había­mos dicho a los de las auto­ridades que hicieran algo, incluso presentamos quejas, porque nos habían dicho que sí había camiones, pero no había chóferes suficientes, en­tonces no sabemos qué es lo que está pasando. De seguir así esto hace imposible poder tomar esta ruta”, criticó María Elena una de las usuarias en­trevistadas por este reportero.

En diferentes puntos de la ciudad el problema es el mis­mo, el derrotero no puede ser cubierto por los chóferes de esta ruta de transporte públi­co en el tiempo que se supone debería de hacerse, es decir, con una frecuencia menor a 30 minutos entre cada uno de los camiones.

“Yo creo que no hacen nada por solucionar el proble­ma porque ya se les ha dicho, y vea usted, nomás no hacen nada, estaría bueno que se pusieran a trabajar; eso si hay que decir que ellos sí son muy buenos para cobrar pero no para dar el servicio, está pé­simo el servicio de verdad, y no nomás lo digo yo, lo dice todo mundo, que no nos quie­ran hacer caso es otra cosa”.

Por ello, de nueva cuenta hicieron un llamado al secre­tario de Transporte de Jalisco, Diego Monraz, al que exigie­ron que haya resultados inme­diatos.

“Mire ojalá que se pudiera arreglar porque este transpor­te nosotros lo tenemos que to­mar para la colonia Atlas, por allá vivimos, y no hay otro ca­mión que nos lleve, y con este Sol que está haciendo mire de verdad que está tremendo”.

Para la ciudadanía la cosa es simple, si el gobernador y el secretario de Transporte no entienden, los invitan a que separen dos horas bajo el Sol como ellos, a esperar el ca­mión.