El ITESO Colabora en Proyecto con la NASA

Módulo Suborbital Podría Ayudar a Combatir Incendios Forestales

El Módulo EMIDSS-4 Será Puesto en Vuelo Suborbital en Agosto Próximo

De la mano del Institu­to Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autó­noma de México, y con la participación de estudiantes y académicos, el ITESO con­tribuye en el desarrollo del módulo EMIDSS-4, que será puesto en vuelo suborbital en agosto próximo.

Se estima que, en 2021, fueron más de 6 mil las hec­táreas del Bosque La Prima­vera que resultaron afectadas por incendios forestales. A pesar de las prontas movili­zaciones de los cuerpos de bomberos para combatir los fuegos, el impacto medio­ambiental, social y económi­co fue considerable. Aunque una apuesta importante es el pronto avistamiento de in­cendios forestales para evi­tar mayores estragos, las tec­nologías hasta el momento disponibles tienen muchas limitaciones de telecomuni­cación.

Un pequeño módulo su­borbital podría contribuir a la solución de este proble­ma. El ITESO participará en la misión FY23-FTS de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), con el EMIDSS-4 (Experimental Module for the Iterative Design for Sate­llite Subsystems, versión 4), módulo suborbital en el que se probarán diversos desarro­llos tecnológicos.

El proyecto es liderado por el Centro de Desarrollo Aeroespacial del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y también cuenta con la par­ticipación del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecno­logía (ICAT) de la Universi­dad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es la se­gunda ocasión en la que las tres universidades reciben la invitación para participar en el Programa de Globos Cien­tíficos de la agencia estado­unidense.

Luis Rizo Domínguez, coordinador de la Especiali­dad en Sistemas Embebidos quien encabeza los trabajos del ITESO, explicó que la universidad jesuita de Gua­dalajara estuvo a cargo del desarrollo de una On Board Computer (OBC), “la cual censa y registra variables como temperatura y presión atmosférica, para su poste­rior análisis”, dijo.

“Este sistema embebido cuenta con un microproce­sador S32K144 de grado au­tomotriz, proporcionado por (la firma) NXP, lo que la hace más robusta que las versio­nes anteriores del EMIDSS”, señaló el académico.

El EMIDSS-4 llegará al ITESO en julio para que se cargue la última versión del software y se lleven a cabo las pruebas térmicas y de vi­bración. El vuelo está previs­to para el 5 de agosto, salien­do de Fort Sumner, Nuevo México, Estados Unidos.

Los experimentos y da­tos recolectados por el EMIDSS-4 aportarán al de­sarrollo del ITESAT, satélite de órbita baja del ITESO que tendrá como principal obje­tivo medir variables remota­mente. Al momento, el pro­yecto está en fase de diseño.

Más allá de la oportuni­dad de que el módulo llegue a estar en órbita, el académi­co destacó que este proyecto aporta mucho a la formación de los estudiantes, quienes ganarán experiencia colabo­rando en un proyecto inte­rinstitucional y multidiscipli­nario, además de que ponen en práctica sus conocimien­tos con el desarrollo de tec­nologías.

En el equipo ITESO co­laboran estudiantes de Inge­niería Electrónica, Ingeniería Mecánica y de la Especiali­dad en Sistemas Embebidos, así como académicos de los departamentos de Electró­nica, Sistemas e Informá­tica (DESI) y de Procesos Tecnológicos e Industriales (DPTI).

En 2022 se lanzó a vue­lo suborbital el EMIDSS-3, para el cual académicos y estudiantes del ITESO co­laboraron en el diseño de la computadora de vuelo del proyecto, la cual consistió en el desarrollo de una tarjeta en una plataforma reconfigu­rable que además aguantara condiciones extremas, como temperaturas de 70 grados bajo cero, el vacío y la radia­ción.

Aplicaciones de tecnología satelital

Los software desarrolla­dos desde el ITESO tienen la intención de sumarse a un sistema de percepción re­mota que permita mejorar el monitoreo de incendios en el Bosque La Primavera.

En el predio del bosque que está bajo el cuidado del ITESO hay una red de senso­res que miden dióxido de car­bono, temperatura y hume­dad. Estos insumos pueden servir para avistar incendios, además de que aportan datos valiosos para la investiga­ción en la zona. Sin embargo, el terreno complica las con­diciones para que exista una comunicación constante con esos sensores. Una conexión satelital permitiría garantizar esta comunicación y expan­dir la zona de cobertura.

Rizo Domínguez señaló que la tecnología satelital tiene un gran aliado en el internet de las cosas y otras disciplinas, por lo que no descartó trabajar en proyec­tos independientes que se conjunten.