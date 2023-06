Denuncian Agresiones de Ciclistas

En la Zona de Real Center

“Hace Falta que los Sancionen, que la Policía Esté Atenta y que de ser Necesario se los Lleven Detenidos Porque se han Convertido en un Problema”

Por Rafael Hernández Guízar

Constantes problemas se presentan en los alrededo­res de la avenida Servidor Público, en Real Center, Za­popan.

Los ciclistas que circulan por este sitio son bastante agresivos, se van por encima de la banqueta, agrediendo a peatones y automovilistas.

“Me acabo de agarrar a golpes con uno de ellos por­que se puso como loco, venía el idiota por la banqueta a todo lo que le daba la bici y yo me estaba metiendo a un estacionamiento, pues bueno, me agredió, me pateó el carro y no me quedó de otra, le tuve que entrar, pero aquí hace fal­ta que los sancionen, que la policía esté atenta y que de ser necesario se los lleven deteni­dos porque se han convertido en un problema”, dijo un ciu­dadano muy enojado.

No es el único caso que llegó a nosotros. Pese a la gran cantidad de negocios y viviendas de alta plusvalía, en este sitio la Policía Municipal y la Vial brillan por su ausen­cia.

Gracias a esto, los ciclistas hacen lo que les da la gana, según dicen algunos vecinos.

Ciudadanos y comercian­tes exigieron al gobierno mu­nicipal y al del estado que de inmediato hagan algo por im­poner el orden.

Y es que, si bien se ha san­cionado constantemente a los automovilistas incluso con la colocación de muchas cáma­ras de foto infracción para regular la velocidad, no hay infraestructura que permita la seguridad de los peatones ya que los ciclistas caen en la anarquía.