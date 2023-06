Vecinos Invaden la Vía Pública en El Country

Por Rafael Hernández Guízar

Vecinos de la colonia El Country, en Guadalajara, in­vaden la vía pública.

De forma arbitraria, veci­nos de la colonia El Country, colocan desde botes con ce­mento hasta piedras y troncos de gran tamaño y peso para que no se estacionen afuera de su propiedad, algo arbitra­rio y que además constituye una falta a los reglamentos tapatíos.

“Ponen unos botes para que la gente no se estacio­ne, y no se vale, no es justo porque es la calle y la calle es de todos, no deberían de permitir eso porque a fin de cuentas se supone que si no se le tapa la cochera a la gente entonces no debería de haber eso problemas, pero la gente es gandalla”, indicó Ezequiel Armenta, uno de los ciudada­nos entrevistados.

Y agregó: “Lo hacen por­que no quieren que nos pare­mos afuera de sus casas, a mi me han corrido, que porque afuera de su casa es de ellos, y no importa si se deja libre la cochera, como te digo, quie­ren que no se estacione uno que porque es su propiedad y puras de esas. Lo que quisiera es ver si esos del movimiento de Poder Antigandalla vienen y ayudan en esto”.

De acuerdo con los regla­mentos municipales de Gua­dalajara, ninguna persona debe de colocar objeto alguno que obstaculice el libre tránsi­to y que entorpezca el uso de la vía pública.

Además, en el Código Ci­vil del Estado de Jalisco se reconocen este tipo de artilu­gios con el nombre de bienes mostrencos, es decir, aquellos que han sido dejados en el ol­vido en la vía pública, y que por cierto, pueden ser recogi­dos por la autoridad una vez que ésta los asegure.

Los mismos, pueden ser incluso llevados por la ciu­dadanía cumpliendo un pro­cedimiento especial, es de­cir, dejando constancia ante el ayuntamiento para que los bienes le sean devueltos al que se diga propietario y así lo demuestre, claro tras pagar la sanción correspondiente.