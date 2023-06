Los secretos detrás de la revolucionaria animación de “Spider-man: a través del Spider-verso”

En el FICG38 el animador Cruz Contreras brindó la conferencia magistral

La esperada master class impartida por el animador mexicano Cruz Contreras, ti­tulada “La animación después de Spider-verse”, abordó los detalles de la tecnología utili­zada en Spider-man: a través del Spider-verso y su impacto revolucionario en la industria de la animación.

Carlos Gutiérrez, Director de Día de muertos (2019), fue el encargado de formular las preguntas dirigidas a Cruz, quien compartió que “cada departamento tiene una serie de herramientas que tuvieron que adaptar solamente para poder llevar Spider-serse a la pantalla”, herramientas que están patentadas por Sony y son transferibles para la elabo­ración de más películas suyas.

El flujo de trabajo estable­cido en Sony para otros largo­metrajes no funcionó con esta secuela de Spider-man: un nuevo universo (2018). Cruz contó que Phil Lord, uno de los directores de la película, dijo “qué bueno, porque sig­nifica que estamos haciendo algo nuevo”.

“Spider-verse es esta ma­nera de decirle a los estudios (que) está bien arriesgarse, está bien hacer cosas locas, no tienes por qué caer sobre la norma”, afirmó el anima­dor de 33 años.

El diseño de arte de este largometraje está inspirado en los cómics y se puede ver en los cuadros de diálogo; en la imitación de la aberración cromática que llega a ocurrir por errores de impresión; en las texturas que replican el efecto halftone, una técnica de impresión en la que los patrone vimiento basadas en caricaturas como los Looney Tunes y que sustituyen el motion blur tradicional, entre otros elementos estilísticos.

Para definir el estilo visual del personaje de Pavitr Pra­bhakar se tuvo en cuenta el de los cómics de India, lo cual se observa en sus contornos gruesos. Por otro lado, se usó de base el arte marcial hindú kalaripayatude para sus movi­mientos. En el caso de Hobie Brown, emplearon diferentes frame rates para su anima­ción, en el cuerpo fue a 3 fps, en el chaleco a 3 fps, pero con retraso de 1 fps o 2 fps; en su guitarra a 4 fps y en el contor­no a 2 fps.

Algunas películas que han tomado de referencia a Spider-man: a través del Spider-ver­so como referencia son: Bad guys (2022) y las nominadas al Oscar La familia Mitchell vs. Las máquinas (2021) y Gato con botas: El último de­seo (2022).

Cruz mencionó que en los futuros estrenos de Nimona (2023), Tortugas Ninja: caos mutante (2023) y Wish (2023) también será posible seguir viendo esta influencia.

Personajes trans, en una nueva y empática era del séptimo arte

Alrededor de las identi­dades trans hay una incansa­ble lucha por acabar con las violencias estructurales hacia ellos, pero también hay mo­mentos de amor y ternura, que muchas veces se invisi­bilizan.

Ese gran espectro de mira­das narrativas con las que se abordan las historias, hoy en­cuentran un cine que las aco­ge. Sobre esto se charló en el panel “Representación trans en nuestro cine contemporá­neo”, realizado este jueves durante el 38 Festival Inter­nacional de Cine en Guadala­jara (FICG), en la Sala 3 del Conjunto Santander de Artes Escénicas.

Con la participación de la mexicana Gisela Delgadi­llo, Directora del documental Kenya; la española Estibaliz Urresola Solaguren, de 20 mil especies de abejas y el chileno-serbio Vuk Lungulov Klotz, del filme Mutt.

Además de la participa­ción de la escritora Yolanda Segura como moderadora, quien abundó en la impor­tancia de cambiar el contexto que el cine tradicional ha bus­cado mostrar, como el hecho de que las personas trans ter­minan con un final desastroso o en situaciones desesperan­zadoras.

Gisela Delgadillo dijo que en el caso del documental Kenya, que muestra el tran­sitar de una mujer trans acti­vista, tras el transfeminicidio de su amiga Paola, el proceso fue intuitivo, buscó alejar el contexto del estigma.

“Las mujeres trans son una población que está ex­puesta a muchas violencias desde la infancia. Yo no que­ría tocar esos momentos de vida de cárcel y consumo que Kenya vivió por once años. Yo quería hablar del presente de la lucha que está viviendo Kenya, en el albergue, no en el trabajo sexual”, indicó.

Urresola Solaguren añadió que en 20 mil especies de abe­jas se basó en los relatos de muchas familias del País Vas­co, que integran una asocia­ción con niños y niñas trans de uno y 12 años de edad.

“Me parecía necesario mostrar la oportunidad del acompañamiento de la fami­lia para restaurar inercias, y que se viera a la familia de forma nueva y auténtica. El tránsito no era en los niños y las niñas, sino en la mirada hacia ellos, y eso nos apela a quienes estamos alrededor de las personas trans”, externó.

“En mi película hay dos protagonistas y una transfor­mación de una madre y su hija, que todos nombraban niño al inicio de la película. Hay una transformación de la colmena familiar”.

Vuk Lungulov Klotz men­cionó que en Mutt quería mostrar a una persona trans simplemente existiendo, con su familia y amigos, “yo que­ría mostrar la felicidad trans, a un chico siendo sexy”.

Al ser el director un hom­bre trans, sabe mejor que na­die la necesidad de visibilizar las historias en el cine desde una perspectiva natural, en situaciones que pueden verse enrarecidas.

“Cuando salí del closet me enfrente a la familia, pues yo sabía que había una verdad mía. Hay una responsabilidad que se le pone a la persona trans de explicar a los demás qué significa ser trans, cuando ni nosotros lo sabemos, eso es muy difícil”, declaró.

“Yo quería mostrar una historia llena de empatía”, y apuntó que aunque muchas veces no hay las palabras correctas para atender una situación que vive alguien trans, “sí hay el corazón co­rrecto”.