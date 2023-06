Hagamos urge aprobar ley de donación de órganos

“Se trata de negligencia criminal” de emecistas

Por culpa de MC, la iniciativa tiene cuatro años en la “congeladora”. “No se aprueba porque el gobierno no lo autoriza”, asegura Mara Robles

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Porque cada día que pasa se pierden vidas, los diputados locales de Hagamos, Enrique Velázquez y Mara Robles, ur­gieron al Congreso de Jalisco el descongelar y aprobar en cuanto antes la iniciativa con la que se busca facilitar la do­nación de órganos en la enti­dad.

Acompañados de pacientes trasplantados, Enrique Veláz­quez -uno de los impulsores de la iniciativa- recordó que la propuesta contempla que to­das las personas al morir serán donadoras de órganos a me­nos que en vida manifiesten lo contrario. Esto se presentó hace casi cuatro años y aunque ya ha sido discutida y sociali­zada para su aprobación final en el pleno, hasta el momento el grupo mayoritario de Movi­miento Ciudadano (MC) la ha mantenido en el escritorio.

“No quisimos dejar pasar la fecha en torno a seguir pre­sionando para que podamos discutir de una vez por todas la iniciativa de ley de dar vida después de la vida. Nuestra in­tención es hacer un llamado a la Junta de Coordinación Polí­tica y a la presidencia del Con­greso para que se agende para su segunda lectura este dicta­men que tiene ya casi cuatro años que se presentó”.

En el marco del Día Mun­dial del Paciente Trasplantado, que se conmemoró el martes pasado, activistas, médicos y pacientes trasplantados se su­maron al llamado para que en el Congreso se apruebe la ini­ciativa, ya que cada día alguien se suma a las listas de espera sin una gran posibilidad de ser beneficiados con el órgano que necesitan para vivir.

Laura del Rocío, paciente con enfermedad renal, dice que desde el 2008 ha comba­tido la enfermedad, algo que ha representado todo un cal­vario por las complicaciones que han surgido a lo largo de su vida: “El desgaste físico, el desgaste emocional es lo que nos afecta. Es demasiado por lo que pasamos médicamente. En mi caso sí tengo un hijo y en ese entonces la deficiencia de mi cuerpo me estaba inha­bilitando para las actividades más básicas, incluso lo normal como caminar y gracias a esa donación que tuve un 6 de oc­tubre de 2016 pues hizo que me quedara aquí, para cambiar mi estado de vida, para poder caminar y correr a lado de mi hijo”.

Cuestionó que a varios años de la presentación de la iniciativa, ha quedado en cla­ro cómo es que persisten pre­juicios y tabúes en contra de la donación de órganos que ha impedido que ésta prospe­re, aun cuando en reiteradas mesas de trabajo y charlas expertos han dado fe de las bondades de esta práctica. Por ello, insistieron en el llamado a fin de que pacientes en lista de espera solo tarden entre 6 y 8 meses en ser trasplantados y no hasta 10 años como se han presentado casos.

“No se aprueba porque el gobierno no lo autoriza, hay una enorme cantidad de diputados de todos los par­tidos que han manifestado a Enrique que están de acuer­do (con la donación de órga­nos), pero no contamos con el voto de la mayoría. El go­bierno responde que no ten­dría la capacidad para poder atender este nuevo trabajo y otros nos dicen claramente que tienen prejuicios religio­sos y anti científicos. Es una irresponsabilidad y tenemos que llevar el asunto a judi­cializarlo para demostrar que se trata de negligencia crimi­nal”, añadió por su parte la diputada Mara Robles.