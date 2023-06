Esperan a 80 mil en la Marcha del Orgullo de Guadalajara

Alzar la voz en favor de los derechos de la comunidad LGBT+

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Bajo el lema “Lesbianas presentes desde siempre” el sábado 10 de junio se reali­zará la tradicional Marcha del Orgullo de Guadalaja­ra, con la cual se esperará la participación de al menos 80 mil personas que al unísono alcen la voz en favor de los derechos de la comunidad LGBT+.

A decir de activistas or­ganizadores de la marcha, el punto de encuentro será en la glorieta de La Minerva a par­tir de las dos de la tarde, con la finalidad de avanzar por la avenida López Mateos hasta Hidalgo, para doblar en Cha­pultepec y concluir finalmen­te en la Glorieta de los Des­aparecidos, también conocida como Niños Héroes.

Fascinación Jiménez, pre­sidenta del colectivo Unión Diversa de Jalisco, detalló por su parte que el primer contingente que encabezará la marcha serán las mujeres lesbianas y sus familias, se­guido de familiares de perso­nas desaparecidas.

“Creemos que es prioridad y somos defensoras y defen­sores de derechos humanos, obviamente, empatizamos con la causa. Las personas desaparecidas tienen que dar­se a conocer, es por eso que van detrás de la lona principal y no importa si son o no de la diversidad sexual o no. Todas las familias y todas las colec­tivas están cordialmente invi­tadas a sumarse”, refirió.

Añadió que, como cada año, marcharán por la exigen­cia al libre ejercicio de todos sus derechos, así como por la necesidad de políticas públi­cas en favor de la comunidad. Por ello, no dejó de mencio­nar como pendientes del es­tado el reconocimiento de los hijos de las familias LGBT+, espacios laborales libres de discriminación, así como la tipificación de los crímenes y discursos de odio.

También, agregó, urge la creación de un consejo estatal para prevenir, eliminar y erra­dicar la discriminación en el estado de Jalisco, con faculta­des y capacidades de acciones reales; políticas públicas en materia de salud para atender a toda la población de la di­versidad sexual; y protocolos para la identificación, búsque­da e investigación en casos de personas desaparecidas, incorporando criterios que identifiquen ausencias moti­vadas por homofobia.

Zapotlanejo y Colima se­rán invitados especiales en esta gran marcha, la cual con­cluirá con un mitin-festival en el que darán a conocer el plie­go petitorio y se entregarán reconocimiento a activistas y organizaciones por su gran la­bor en favor de la comunidad de la diversidad sexual.