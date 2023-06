En Jalisco la donación altruista de sangre es de 3.8%

México, en los últimos lugares de Latinoamérica

La donación altruista mengua en México por el desconocimiento, la desconfianza, el miedo, el desinterés, la falta de tiempo y el proceso que involucra el donar sangre, indica el Jefe del Banco de Sangre del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, Dante Vega

En México, solamente 6.8 por ciento del total de dona­ciones de sangre se obtienen de manera altruista, el resto corresponde a donación por reposición o donación fami­liar. Durante el año 2021 se realizaron de esta manera 76 mil 624 donaciones, de un to­tal de 1 millón 121 mil 272, lo que ubica al país en los últi­mos lugares de Latinoamérica en este rubro.

Esto lo informó, en rueda de prensa, el Jefe del Banco de Sangre del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca, doctor Dante Vega Cortés, quien añadió que la donación altruista men­gua en México por el desco­nocimiento, la desconfianza, el miedo, el desinterés, la fal­ta de tiempo y el proceso que involucra el donar sangre.

“El 40 por ciento de los 118.5 millones de donaciones de sangre en todo el mundo se recogen en los países de ingre­sos altos, donde vive 16 por ciento de la población mun­dial; 79 países recogen más de 90 por ciento de su suministro de sangre en donaciones vo­luntarias no remuneradas, que se dividen del siguiente modo: 38 países de ingresos altos, 33 países de ingresos medianos y ocho países de ingresos ba­jos”, informó Vega Cortés.

La Jefa del Banco de San­gre del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, doctora Esperanza Elizabeth Zuno Reyes, com­partió que en Jalisco la do­nación altruista es de 3.8 por ciento.

“Jalisco está por debajo de la media nacional de dona­ción altruista y ocupa el lugar 22 de las 32 entidades. Los primeros lugares los ocupan: Durango (39.7 por ciento), San Luis Potosí (25.8), Chi­huahua (23.5), Oaxaca (16.9) y Chiapas (11.5)”, declaró.

Dijo que los bancos de sangre de estos nosocomios están básicamente en los mis­mos porcentajes que el Esta­do y en el año 2022, de 18 mil 841 donadores, únicamente 3.25 por ciento fue donación altruista, siendo el tipo AB-RH negativo la más difícil de conseguir.

“Al donar sangre se com­parte vida, y hay que hacerlo de forma frecuente. Las mu­jeres tienen la opción de do­nar hasta tres veces en el año, y los hombres hasta cuatro. Buscamos obtener sangre se­gura para no correr riesgos, y se les hace una evaluación de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 253”, acotó Zuno Reyes.

Con motivo del Día Mun­dial del Donante de Sangre, que se celebra el 14 de junio, llevarán a cabo la Semana de Donación Altruista de sangre 2023 del 12 al 16 de junio, 7:30 a 11:00 horas, con el lema “Dona sangre, comparte la vida, compártela frecuente­mente”.

“Queremos invitarlos a ser donadores; no es necesario que hagan cita, se les atien­de primero, e incluso pueden agendar sus citas durante el año en: https://cbs.hcg.gob.mx”, los requisitos para do­nar son: tener entre 18 a 65 años de edad, con un peso mayor a 50 kilogramos, es­tar sano (sin fiebre, gripe, diarrea o infección en los últimos 15 días); no haber tomado medicamentos en los últimos cinco días; no haber consumido alcohol en las últimas 48 horas y no te­ner antecedente de vacunas en los últimos 28 días; no haberse realizado ninguna cirugía en los últimos seis meses; no estar embaraza­da, ni lactando y que en los últimos seis meses no haya tenido algún parto, aborto o cesárea.

Además, es necesario pre­sentarse con ayuno mínimo de cuatro horas y máximo de diez. Durante el periodo mens­trual se puede donar siempre y cuando no se tenga sinto­matología (cólicos, dolor de cabeza, náuseas y/o mareos), y presentar una identificación oficial con fotografía.