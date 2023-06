Urgen colocar alcantarilla en el Centro

En la superintendencia del Centro Histórico hay oídos sordos

El reporte al superintendente Juan Manuel Munguía tiene mes y medio, pero no hace nada, denuncian vecinos

Por Rafael Hernández Guízar

Desde hace mes y medio se re­portó el robo de una tapa de una boca de tormenta en pleno Centro de Guadalajara y no la han arreglado.

Se la llevaron a plena luz de día y hasta testigos señalaron el robo, pero en la superintendencia del Centro His­tórico hay oídos sordos a las peticiones de los vecinos y comerciantes, según se denunció a Página 24.

“Esta el problema en la calle de Reforma y el Andador Pedro Loza, hace mes y medio que se lo repor­tamos al superintendente Juan Ma­nuel Munguía y no ha hecho nada. Le exigimos al presidente Pablo Le­mus que ponga orden en su casa”, dijo muy molesto Francisco Fuentes Orozco, vecino afectado.

Es una alcantarilla que indiscu­tiblemente representa un peligro para las personas que transitan por la zona.

Está justo en el cruce de las men­cionadas calles y representa también un problema para poder ingresar a una de las viviendas.

“Yo tengo problemas para poder entrar a mi domicilio, porque está ahí y tengo que tener mucho cuida­do porque si no caigo en ella y se me va a fregar el carro (…) y ya viene el temporal de lluvias (sic) y se tapan y no se ven, y alguien se puede caer, son al menos dos metros de profun­didad”, agregó.

La problemática no es menor y por desgracia ni por parte del ayun­tamiento, ni tampoco del Sistema In­tegral para los Servicios de Agua Po­table y Alcantarillado han acudido.

Por ello a través de Página 24 se hizo énfasis en la necesidad de que el presidente municipal Pablo Lemus Navarro gire instrucciones al superintendente Juan Manuel Mun­guía, quien por desgracia ignora a los vecinos.