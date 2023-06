Pavimentación pega a comerciantes de Miravalle

“Nos estamos yendo a la ruina. Ya no se saca ni siquiera para pagar la renta”

La obra inició hace 6 meses y no se ve para cuándo terminen. “Está mal, no acaban, nonos dicen para cuándo, ni nada, eso es lo que nos tiene mal, la falta de información”

Por Rafael Hernández Guízar

Han pasado seis meses desde que se iniciaron las obras de repavimentación en la avenida Artes Plásticas en San Pedro Tlaquepaque y las cosas siguen igual. Al cruce con la calle pintura las cosas van de mal en peor, y es que en la Colonia Miravalle, estas obras de pavimentación han significado el quebranto de muchos negocios.

“Nos estamos yendo a la ruina. Ya no se saca ni siquiera para pagar la renta y eso ya está muy preocupante porque para un negocio si no hay cuando menos para los gastos entonces deja de ser negocio, y en eso nadie se está fijando, nadie de la autoridad”, dijo una de las comerciantes entrevistadas.

Esta colonia es una de las que más promesas de arreglo en las calles ha recibido históricamente, pues es conocida popularmente como “Mirabaches”, algo que sirve cada tres años para que los políticos hagan promesas de campaña.

“Hasta eso, que la presidenta municipal sí nos cumplió porque si vinieron a arreglar, pero está mal, no acaban, nonos dicen para cuándo, ni nada, eso es lo que nos tiene mal, la falta de información”, agregó la molesta mujer.

Y siguió: “Nomas échele números, pago cinco mil de renta, más los servicios, más el empleado; y ando vendiendo 100 pesos a veces porque nadie pasa por aquí, pues ya no sale, me estoy acabando mis ahorros y si sigue así, no creo que aguante más de tres meses, y es mi modo de vida”.

El llamado fue a la presidente municipal Citlali Amaya, a quien urgieron por que haya información para saber cuánto tiempo durarán las obras, así como algún tipo de apoyo que se les dé a los comerciantes de esta zona.

“Abandonan” obra en Periférico

Grandes embotellamientos se viven a diario en el Anillo Periférico en las cercanías de la avenida Mariano Otero.

Tienen casi un año trabajando en la lateral del Anillo Poniente, obra que se supone debería de haber concluido, pero que no logra terminar.

“Es una chinga. A la hora pico debería de ver el montón de carros que tenemos que estar haciendo fila porque no hay manera de pasar”, dijo Felipe Castro, uno de los vecinos entrevistados.

“Fácil, yo creo casi el año ya con la obra y no acaban, y es un pedacito, eso es lo más raro, no sabemos si ya la abandonaron o que, pero ya ni se ve que estén haciendo algo, esta como abandonada (…) mínimo que le echen ganas para poder terminar, porque además está justo aquí donde es la vuelta para poder pasar a la avenida Mariano Otero cuando uno viene por el Periférico, y para acabar está fauera de una gasolinera; entonces ya sabrá el problema que tenemos todos los días, y es muchísima la gente que pasa por aquí, así que por favor a ver si ya se ponen a trabajar como Dios manda”, agregó.

Y es que justo a las horas pico el problema es casi indescriptible.

Arrecia por las tardes cuando las personas que vienen del Norte al Sur tienen que incorporarse a la avenida Mariano Otero.

Vecinos y comerciantes de la zona pidieron al gobernador que concluyan las obras lo antes posible y haya presencia constante policías viales y bandereros que ayuden a agilizar el tráfico.