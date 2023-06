Pablo Lemus da 50 mdp a particulares por limpieza

Los trabajos pueden ser realizados por el ayuntamiento

Morena: El comité de Obra Pública adjudicó 6 contratos para desazolve, limpieza y mantenimiento de canales, vasos reguladores, bocas de tormenta y alcantarillas

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Regidores de Morena en Guadalajara denunciaron que el gobierno tapatío ha destinado más de 50 millones de pesos a empresas privadas para hacer labores de desazolve, limpieza y mantenimiento de canales, vasos reguladores, bocas de tormenta y alcantarillas de cara al temporal, en lugar de usar al personal municipal para ello.

Como parte de las denuncias que han hecho las últimas semanas en torno a la “privatización” de ciertos servicios del municipio, regidores de oposición detallaron en rueda de prensa semanal que el comité de Obra Pública adjudicó seis contratos para estas tareas, lo cual no dejaron de lamentar ya que en lugar de resolver los problemas con lo que ya cuenta la administración, se prefiere pagar a particulares despilfarrando así el dinero público de los tapatíos.

“El gobierno de Guadalajara destina el equivalente a dos carruseles para combatir las inundaciones. Para este gobierno de Movimiento Ciudadano cada vez es más común que no puedan resolver las necesidades de la ciudad con recursos propios, con nuestros trabajadores, y están pagando a empresas particulares para que realicen sus labores, pero al menos esta millonaria inversión tiene la intención de prevenir las inundaciones en la ciudad y dejar de poner en riesgo la seguridad y patrimonio de quienes viven y transitan en esta hermosa Guadalajara”, expresó el líder de regidores de Morena, Carlos Lomelí.

Dijo que los seis proyectos se aprobaron el 6 de marzo y se hicieron para trabajos varios relacionados en zonas como los vasos reguladores de El Dean, Valentín Gómez Farías, 5 de Mayo y Balcones del Cuatro; en canales o vialidades de zonas como Patria, Plan de San Luis, Circunvalación y el nodo vial Colón; así como en bocas de tormenta, pozos de visita y alcantarillas de varios puntos de la ciudad, con contratos varios que van desde los 5.9 hasta los 14.9 millones de pesos.

Con este panorama el morenista no dejó de externar su preocupación ya que canales como el de Patria, que dividen Guadalajara y Zapopan, no reportan intervención alguna o porque al mes de abril al menos cuatro de los proyectos adjudicados no registraban avances, a pesar de que el temporal de lluvias está a la vuelta de la esquina.

Aunado a esto, refirió que aunque la dirección de Mejoramiento Urbano explicó, por una solicitud de transparencia, que al 22 de mayo se tenía avances del cien por ciento en la mayoría de los canales y vasos reguladores, lo cierto es que en este informe solo se daba cuenta de que las acciones se hicieron al exterior, es decir, que no hubo trabajos al interior por lo que puede representar un problema cuando las lluvias lleguen.

“Se tiene que dar la prisa el gobierno municipal porque si bien es cierto que están gastando más de 50 millones de pesos en asignarle a empresas privadas el desazolve y la limpieza, pues tenemos un problema grave porque al momento en que lleguen las primeras lluvias la ciudad está hecha un cochinero, no hay una adecuada recolección de basura y muy seguramente esos 50 millones pues se van a ir a la basura por razones obvias”, añadió.

Pugnó porque el gobierno municipal ponga en cintura a las empresas en aras de que realicen en tiempo y forma todos los trabajos que de verdad permitan prevenir inundaciones en la ciudad, no solo por la cantidad millonaria invertida, sino por el bienestar de la población.