FICG reconoce a Eréndira Ibarra

Recibe el Premio Queer Icon del Premio Maguey

La actriz internacional alza la voz por personas LGBTIQ+ desaparecidas

Este año las tradicionales piezas Emme del Premio Maguey del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) son rojas y rompen con la idea de la alegría del orgullo, para recordar que en México también nos faltan personas de la diversidad sexual que fueron desaparecidas.

Una de estas piezas fue entregada a la actriz mexicana Eréndira Ibarra este lunes al mediodía, como parte del reconocimiento Queer Icon que otorga el Premio Maguey en su 12ª edición, que lleva como lema “Desaparecidxs”.

Esto debido a su destacada trayectoria en el cine en pro de los derechos LGBTIQ+, pero también por su activismo en favor de distintas causas sociales en el país.

“Somos un país que no sabemos contabilizar a las personas diversas, que cuando desaparece una persona trans no la buscan por quien es. Y cuando la buscamos por su nombre, por como él o ella se identifica, la justicia voltea la cara y dice: ‘es que eso no viene en el papel’ y entonces cómo nos buscamos si no tenemos derecho a nombrarnos”.

“La crisis humanitaria de desaparición en este país es algo que no podemos ignorar más. Estamos hablando de 114 mil personas en cifras oficiales, por lo tanto fácilmente las podríamos duplicar y apenas alcanzar la magnitud de esta crisis”.

“Llevando esta crisis aún más allá, en un país supremamente patriarcal, las mujeres y personas diversas son infravaloradas dentro de estas cifras”, dijo la actriz, quien ha participado en proyectos como Matrix Resurrections (2021), Ingobernable (2017), Sense8 (2015), Las Aparicio (2010).

Por ello, hizo un llamado a respetar las identidades y acoger la lucha de encontrar a las personas que son cifras. “Son 140 mil corazones que faltan en sus casas”.

Estos exhortos, para seguir acogiendo la lucha por las personas de la diversidad y quienes están desaparecidas, los hizo durante la inauguración de la muestra Emme, que en esta ocasión remiten al gran tejido comunitario de color rojo Sangre de mi sangre, que por años ha creado el Colectivo Hilos, en memoria de las desapariciones y los feminicidios.

Dicha conceptualización la logró el artista Iván Sandoval, con apoyo de Claudia Rodríguez y demás integrantes del Colectivo Hilos, quien a través de parafinas logró que de letras Emme salgan los característicos hilos rojos. Dichas piezas son entregadas a las figuras reconocidas del Premio Maguey.

Eréndira Ibarra se dijo agradecida por ser reconocida por el Premio Maguey, un espacio para la visibilidad de realidades disidentes a la heteronorma desde el cine. “Rindo mi homenaje personal al FICG, porque siempre se impulsó con mucha fuerza la integración y la visibilidad de todas las personas, en un estado (Jalisco) que es profundamente opresora contra la comunidad”, pues refirió que a través de redes le llegan testimonios sobre las abundantes “terapias de conversión”, que se gestan en la entidad.

El Director del Premio Maguey, Pavel Cortés, reclamó de forma oficial, las personas LGBTIQ+ desaparecidas “ni siquiera están registradas de manera oficial”, ya que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, de la Comisión Nacional de Búsqueda, sólo cuenta a 51 personas desaparecidas de 1964 a noviembre de 2022; aunque el Centro de Apoyo de Identidades Trans (CAIT) ha registrado la desaparición de 124 personas, entre 2010 y septiembre de 2022, de las cuales 69 no han sido localizadas aún.

“(Con los datos del CAIT) se contabiliza que 66.13 por ciento de los casos las víctimas son mujeres trans, 17.74 por ciento es población gay, 12.10 es población lésbica y 2.03 hombres trans”, enunció Pavel Cortés, quien señaló la falta de protocolos para personas de la diversidad desaparecidas.

En rueda de prensa del Premio Maguey se dio a conocer que la selección de este año consta de 16 películas de 12 países, que están en competencia y que se exhibirán durante esta semana. Éstas se pueden conocer en https://ficg.mx/es/programacion/asub/8

El jurado del Premio Maguey de este año lo integran las actrices mexicanas Eréndira Ibarra y Ximena Romo, así como el director español Adrián Silvestre.